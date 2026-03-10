¡Mucha atención! El Departamento de Policía de West Columbia confirmó el arresto de dos adolescentes en Carolina del Norte, quienes fueron involucrados en un tiroteo que se llevó a cabo el domingo 8 de marzo en las afueras de una tienda Walmart, EE. UU. ¿Qué se sabe sobre este caso? ¿Cómo se originó este incidente?

Walmart: reportan arrestos de dos adolescentes tras ser vinculados a agresivo TIROTEO

‘The State’ y otros portales internacionales señalaron que, aproximadamente, a las 5:30 p. m. de aquel domingo, la policía local respondió de inmediato a los reportes sobre un tiroteo en la cuadra 2400 de Augusta Road, en un Walmart Supercenter cercano a la salida 111 de la I-26, en West Columbia, en el condado de Lexington.

Walmart: reportan arrestos de dos adolescentes tras ser vinculados a agresivo tiroteo.

Se confirmó que, para investigar más acerca del incidente, las autoridades solicitaron a la comunidad que se mantuviera alejada de la zona. En la mañana del lunes 9 de marzo, se produjo la detención de Jaeden Jones, de 19 años, y Ty’ron Bethea, de 18, por su presunta implicación en el tiroteo.

Los medios y las autoridades señalaron que Jones enfrenta cargos de intento de asesinato, posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento, conspiración criminal y posesión de marihuana.

Mientras, Bethea fue acusada de posesión de marihuana. Hasta el momento, no se ha proporcionado información sobre el lugar y el momento de las detenciones. La policía aseguró que el tiroteo no resultó en víctimas fatales ni heridos. Asimismo, no se compartió más detalles ni el motivo del tiroteo.

¿Se fijó fianza para los adolescentes tras el incidente?

Hasta el momento, no se ha podido establecer una fianza para Jones ni para Bethea, quienes permanecen en el Centro de Detención del Condado de Lexington, de acuerdo con los registros penitenciarios.

Por el lado de Bethea, ella tiene programada su próxima comparecencia en la corte para el 26 de marzo, según la información judicial del condado. No se conoce cuándo será la próxima audiencia de Jones tras la revisión de fianza. Pese a los arrestos, las autoridades siguen investigando el tiroteo.