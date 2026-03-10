Temblor HOY, martes 10 de marzo en Perú, según IGP: epicentro del último sismo y magnitud

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) difundió su reporte actualizado sobre la actividad sísmica que podría registrarse HOY, martes 10 de marzo en distintas regiones del país. En esta nota podrá acceder a los datos actualizados como la magnitud, hora exacta, profundidad y epicentro de cada movimiento telúrico que ocurre en el territorio peruano.

Temblor HOY, 10 de marzo en Perú, según IGP: epicentro del último sismo y magnitud

¿Qué debes hacer durante un temblor?

Durante un temblor es fundamental mantener la calma y actuar con rapidez para proteger la integridad física. Lo primero que se recomienda es ubicarse en una zona segura, como debajo de una mesa resistente o junto a una pared estructural, lejos de ventanas, vidrios, estantes u objetos que puedan caer.

También es importante cubrirse la cabeza y el cuello con los brazos o algún objeto firme. Si se encuentra en un edificio, evite usar ascensores y no corra hacia las escaleras mientras el movimiento continúe. En caso de estar en la calle, aléjese de postes eléctricos, cables, fachadas y estructuras que puedan colapsar. Una vez que el sismo haya terminado, evacúe de manera ordenada hacia zonas seguras y esté atento a posibles réplicas.

¿Qué tener una mochila de emergencia?

Una mochila de emergencia debe contener artículos básicos que permitan a una persona o familia afrontar las primeras horas o días después de un desastre natural, como un sismo. Entre los elementos indispensables se recomienda incluir agua potable, alimentos no perecibles (enlatados o envasados), linterna con pilas de repuesto, radio portátil, botiquín de primeros auxilios, mascarillas, alcohol o gel desinfectante, mantas, ropa abrigadora, silbato, encendedor o fósforos y artículos de higiene personal.

También es importante guardar copias de documentos importantes, dinero en efectivo, cargador portátil para celular y, si hay bebés o adultos mayores en casa, añadir los productos que ellos necesiten. Tener esta mochila lista y en un lugar accesible puede ser clave para responder rápidamente ante una emergencia.