Atención, jubilados: ¿Quiénes cobran su pensión HOY, martes 10 de marzo? Consulta el cronograma
Los jubilados de la ONP se encuentran en medio del proceso de cobro de pensiones desde el pasado viernes 6 de marzo. ¿A quiénes les toca este martes?
La Oficina de Normalización Previsional (ONP) sigue entregando el pago de las pensiones correspondiente al mes de marzo para todos los jubilados que son parte del sistema en el Perú, por lo cual muchos se preguntan a qué ciudadanos les corresponde cobrar este martes 10 de marzo.
Desde el pasado viernes 6 se ha venido realizando el depósito correspondiente en las cuentas de los usuarios, con un monto adicional vinculado al aumento que se anunció durante el pasado mes de febrero. Este reajuste logra que ahora la pensión máxima establecida llegue hasta los 1,000 soles.
De acuerdo a lo que indica la Resolución Viceministerial N.º 0005-2025-EF/11.01, el desembolso del dinero para los adultos mayores que pertenecen al Decreto Ley N.º 19990, se está llevando a cabo de manera escalonada, guiándose de la letra inicial del apellido paterno del aportante-.
Cronograma de ONP 2026
- Apellidos A-C: viernes 6 de marzo
- Apellidos D-L: lunes 9 de marzo
- Apellidos M-Q: martes 10 de marzo
- Apellidos R-Z: miércoles 11 de marzo
- Abono de pago a domicilio: viernes 6 de marzo
- Inicio del pago a domicilio: jueves 12 de marzo
- Fin de pago a domicilio: sábado 21 de marzo.
ONP paga pensiones en marzo desde el viernes 6 / FOTO: Ministerio de Economía y Finanzas
¿Qué pensionistas cobran este 10 de marzo?
Este martes 10 de marzo se ha registrado que podrán acceder al dinero respectivo de sus pensiones, solo aquellos ciudadanos que tenga la primera letra de sus apellidos con letras entre la M-Q.
¿ONP suspenderá servicio por medidas de teletrabajo?
No. Los representantes de la ONP han confirmado que se continuará brindando atención presencial en sus centros y puntos de atención en el horario habitual, el cual es de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m.
