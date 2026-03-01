- Hoy:
Retiro ONP de hasta S/21.400 se debatirá el 10 de marzo en comisión del Congreso
Los aportantes a la ONP podrían estar cada vez más cerca de lograr acceder a sus fondos acumulados en las cuentas del organismo.
Muchos de los ciudadanos que pertenecen a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), se encuentran a la espera de la aprobación de un nuevo retiro de sus aportes, el cual hasta el momento no ha sido confirmado, pero sí ha presentado avances que podrían dar luz verde durante este mes de marzo.
Nuevamente se pone sobre la mesa esta iniciativa que permitiría a los individuos poder tener disponibilidad de sus fondos, y ahora se ha confirmado que será evaluada en la Comisión de Trabajo del Congreso en los próximos días, luego de que varias bancadas presentaran hasta 7 proyectos de ley que buscaban habilitar el acceso en 2025.
Bajo este contexto, una nueva propuesta fue impulsada por la congresista Ariana Orué, de la bancada de Podemos Perú, la cual plantea gestionar un desembolso de hasta 4 UIT, equivalente a S/21.400. Conoce AQUÍ qué se sabe al respecto.
Retiro de ONP estaría cada vez más cerca de hacerse realidad / FOTO: ONP
ONP nuevo retiro
Este planteamiento de retiro que acaba de anunciare, será discutido el próximo martes 10 de marzo con la presencia de representantes del Ejecutivo y de aportantes al sistema.
De esta manera, en la fecha mencionada se discutirá la viabilidad, con argumentos técnicos que tenga esta normativa, la que daría hasta 4 UIT (S/21.400) en base a los aportes que realizaron los afiliados a la ONP.
Como se sabe, a diferencia del Sistema Privado de Pensiones, la ONP no administra cuentas individuales, por lo que el financiamiento del eventual retiro requeriría de otra posibilidad.
¿Cómo sería el posible retiro de ONP?
La norma establece que el retiro se llevaría a cabo de manera voluntaria y se entregará en depósitos sucesivos: hasta una UIT en un plazo máximo de 30 días tras la solicitud, y los montos restantes en periodos de 30 días cada uno.
¿Quiénes podrán acceder al nuevo retiro de ONP?
El proyecto aplica solo para quienes no se hayan jubilado ni trasladado al sistema privado de pensiones, y se podrá usar el dinero para pagar deudas, adquirir una propiedad, tener un financiamiento o depositarlo en una entidad bancaria que brinde rentabilidad.
