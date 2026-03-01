ONP 2026: ¿Desde cuándo inician los pagos con AUMENTO de marzo? Estas son las FECHAS CLAVE para pensionados

Los ciudadanos jubilados que son parte de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), están a la expectativa por conocer desde cuándo comenzarán a entregarse los depósitos de las pensiones ahora que acaba de arrancar oficialmente el mes de marzo de 2026.

Desde enero de 2026 se ha venido hablando mucho acerca del aumento que se registraría en estos pagos para los pensionados, y este tercer mes del año no será la excepción, ya que llega nuevamente con el incremento conocido de 100 soles.

Consulta qué dice el cronograma de pagos de pensiones / FOTO: Banco de la Nación

Así pues, más de 237,000 pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) de jubilación e invalidez, se están favoreciendo con la medida dispuesta por el Ejecutivo, la cual eleve la pensión máxima hasta los 1,000 soles, dependiendo de cada caso.

Si eres uno de los beneficiarios que recibirá el dinero correspondiente a la pensión de marzo, entonces AQUÍ te contamos qué dice el cronograma con las fechas clave para los cobros de cada grupo.

Cronograma marzo de ONP

A - C: 6 de marzo

D - L: 9 de marzo

M - Q: 10 de marzo

R - Z: 11 de marzo

Para los abonos por convenios internacionales, que incluyen a pensionistas de la Ley N.º 27803, se efectuarán el 13 de marzo. El pago a domicilio se realizará del 12 al 21 de marzo.

¿Qué implica el aumento de ONP?

El nuevo monto de pensión para jubilados del régimen general aplica para los que hayan cumplido 20 años de aportes y es de S/ 1.000 (antes de S/ 893), para los que se jubilen a partir de 2026. Además, se dará un aumento de S/ 100. Pero para quienes ya hayan recibido un incremento previo en aplicación de la Ley N.º 32123, solo se pagará el monto diferencial.