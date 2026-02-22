- Hoy:
Pagos de ONP en marzo: ¿Qué jubilados cobran la pensión con AUMENTO el próximo mes?
Los usuarios de ONP que cobren pensiones en marzo 2026, podrán recibir aumento si han sido confirmados en el grupo de beneficiarios.
Los jubilados que pertenecen a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y reciben su pensión mensualmente, están a la expectativa por conocer cómo se ha establecido el nuevo cronograma para marzo de 2026, ya que será el segundo periodo en el que cobren con aumento.
PUEDES VER: Aumento para jubilados de ONP: ¿A cuánto asciende la pensión máxima tras el incremento en febrero 2026?
Como se sabe, el pasado martes 30 de diciembre de 2025 se aprobó un reajuste hasta de 100 soles para determinados montos correspondientes al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), además de la actualización del monto de la pensión máxima.
La cifra monetaria para los adultos mayores beneficiarios, ha ascendido como normativa desde enero de 2026 y fue abonada puntualmente en las fechas de pago del mes de febrero, a partir del día 6, por lo que seguirá su curso también en este tercer mes del año.
Frente a esta situación, es clave conocer qué ciudadanos son los que sí han sido considerados dentro del registro de ONP para recibir un incremento en sus depósitos, como modo de respaldo para el solvento de su calidad de vida. AQUÍ te contamos lo que necesitas saber.
Cronograma de ONP en marzo
- A - C: 6 de marzo.
- D - L: 9 de marzo.
- M - Q: 10 de marzo.
- R - Z: 11 de marzo.
- Convenios internacionales: 13 de marzo.
- Incluye pensionistas Ley N° 27803
- Pago a domicilio: del 12 al 21 de marzo.
¿Quiénes no reciben este aumento de ONP?
El beneficio no aplica a pensionistas de derecho derivado como viudez, orfandad o ascendencia. Asimismo, no cuenta para los que perciben pensiones provisionales, ni a los beneficiarios de pensiones proporcionales de 10 y 15 años de aportes, porque estas ya se reajustaron en enero de 2025.
