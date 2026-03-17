CATÁSTROFE durante el Desfile de San Patricio en Nueva York: INCENDIO en edificio de Manhattan provoca PÁNICO en la ciudad

Un fuerte incendio se reportó este martes 17 de marzo en un edificio de Midtown Manhattan, en la calle 43 Este entre la Quinta Avenida y la avenida Madison, en la ciudad de Nueva York. Varias unidades del Departamento de Bomberos de Nueva York (New York City Fire Department) trabajan en la zona, que se encuentra a metros del tradicional Desfile de San Patricio, que congrega a miles de personas cada año.

El incendio comenzó poco antes de las 10 de la mañana y, según las autoridades, se originó por fallas en el sistema de climatización del edificio. Afortunadamente, no se reportaron heridos, aunque la intensidad de las llamas exige la presencia de todo el personal de emergencia para controlarlas.

Impacto en la celebración del Desfile de San Patricio

El fuego se produjo en pleno recorrido del desfile, que este año estima la presencia de aproximadamente 2 millones de espectadores en la Quinta Avenida, con inicio a las 11 desde la calle 44 y extensión hasta la calle 79, según CBS y ABC 7. La concentración inicial se estableció cerca de la Terminal Grand Central, mientras bandas musicales, gaiteros y organizaciones internacionales acompañan al Gran Mariscal del evento, Robert James McCann, presidente del Irish Arts Center.

Incendio en Midtown Manhattan provoca pánico durante el Desfile de San Patricio en Nueva York.

El desfile reúne a más de 150.000 participantes y requiere un amplio operativo de seguridad, con cortes masivos de tránsito, desvíos y presencia policial reforzada. Autoridades como el alcalde Zohran Mamdani y la comisionada de policía Jessica Tisch participan directamente, lo que eleva el nivel de seguridad.

Medidas de emergencia y recomendaciones

Las autoridades emitieron alertas especiales sobre el incendio, advirtiendo sobre retrasos en el tráfico, cierres de calles, interrupciones en transporte público y la presencia de personal de emergencia en la zona. Bomberos del FDNY continúan trabajando para controlar las llamas y evitar que se propaguen a edificios contiguos.

El incidente generó alarma entre vecinos y espectadores, pero hasta el momento no se reportan víctimas. Las labores incluyen evacuaciones preventivas, revisión estructural y coordinación con residentes y negocios afectados para garantizar la seguridad en Midtown Manhattan y minimizar riesgos durante el evento.