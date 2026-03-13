¿TRANSPORTE GRATUITO para todos en Nueva York? Así es la ambiciosa propuesta de Zohran Mamdani que busca transformar la ciudad

La ciudad de Nueva York analiza una medida beneficiosa: implementar autobuses gratuitos durante el Mundial de Fútbol 2026. La iniciativa, impulsada por el alcalde Zohran Mamdani, busca facilitar la movilidad de residentes y turistas mientras se celebran los partidos en el MetLife Stadium. Además, este proyecto piloto servirá para evaluar la viabilidad de ofrecer transporte público gratuito de manera permanente en Nueva York.

Zohran Mamdani propone transformar el transporte público de Nueva York durante el Mundial 2026

El plan propone que todos los autobuses urbanos de Nueva York funcionen sin cobro de pasaje durante aproximadamente cinco semanas, desde mediados de junio hasta mediados de julio de 2026, coincidiendo con los partidos del Mundial de la FIFA. Los objetivos principales del proyecto son:

Facilitar el acceso a los estadios durante el Mundial de fútbol 2026

Reducir el tráfico urbano y congestión

Promover el uso del transporte público gratis NYC

Evaluar la viabilidad de un sistema de transporte público sin tarifas

El alcalde Zohran Mamdani considera esta iniciativa un paso hacia una política de transporte público más inclusiva y accesible para toda la ciudad.

Zohran Mamdani busca reformar el acceso al transporte público en Nueva York.

¿Cómo beneficiaría a Nueva York un transporte público totalmente gratuito?

La implementación de autobuses gratuitos en Nueva York durante 2026 podría generar ventajas significativas:

Mayor acceso a los eventos deportivos y estadios

Reducción del tráfico y la contaminación urbana

Fomento del transporte público frente al uso del automóvil privado

Prueba piloto para un modelo de transporte gratuito a largo plazo

La propuesta aún requiere la aprobación de la gobernadora Kathy Hochul y de la Metropolitan Transportation Authority (MTA), responsable de las tarifas y de la gestión del sistema.

Experiencias previas con transporte gratuito en Nueva York

En 2023, la ciudad llevó a cabo un piloto limitado de transporte gratuito, implementando una ruta sin costo en cada distrito. Los resultados demostraron:

Aumento de pasajeros en las rutas gratuitas

Reducción de agresiones contra conductores

Mayor acceso al transporte en barrios con menos recursos

Sin embargo, surgieron dudas sobre la eficiencia: la velocidad promedio de los autobuses se mantuvo en 8 millas por hora, lo que genera interrogantes sobre la relación costo-beneficio.