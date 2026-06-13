Christian Cueva avanza con su fichaje por club campeón para el Torneo Clausura: "Está cerca"

Estamos próximos a la apertura del libro de pases para el Torneo Clausura 2026, donde los clubes buscan refuerzos para potenciar sus planteles. En ese contexto, se conoció que Christian Cueva busca su salida de Juan Pablo II y está en conversaciones para llegar a un campeón de la Liga 1.

Christian Cueva avanza con su fichaje por club campeón

Después de conocerse que no está cómodo en Juan Pablo II, Christian Cueva analiza opciones para cambiar de equipo en el Torneo Clausura y se supo que está a solo detalles de cerrar su incorporación con Sport Boys para el segundo semestre de la temporada.

La información fue difundida por el periodista Jorge Solari, quien indicó que ‘Aladino’ conversó recientemente con una persona muy cercana a la administración del cuadro chalaco y ambas partes estarían muy cerca de cerrar un acuerdo.

"Ayer salió que se había alejado lo de Christian Cueva al Boys, pero me comentaron que habló con una persona muy cercana a la administración de Boys. Entiendo que esa conversación no es para decir 'que pena que no vienes', al contrario cuando te reúnes con cercanos es porque está por cerrar. Olfateo que está cerca", señaló el mencionado comunicador.

Cabe señalar que el nombre de Cueva ha rondado desde hace varias semanas en Sport Boys, aunque el gran impedimento es que aún mantiene contrato con el cuadro de Chongoyape hasta finales de la siguiente temporada.

¿Cómo le ha ido a Christian Cueva en esta temporada?

Christian Cueva ha sostenido una presencia destacada en el conjunto de Juan Pablo II, con el que ya registra 15 partidos en el Torneo Apertura, una participación en la que ha sido determinante en la organización del juego. En cuanto a sus estadísticas, el mediocampista acumula dos anotaciones y tres asistencias, desempeño que lo sitúa como el segundo jugador con mayor peso en el plantel.