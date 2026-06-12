Jean Deza reveló si llegará a ser flamante refuerzo de Sport Boys para el Clausura: “Mi prioridad..."

Jean Deza, en una reciente entrevista, dio detalles sobre su futuro como futbolista. El Ratón ha sido vinculado en las últimas semanas con Sport Boys, ya que faltan pocos días para que finalice su contrato con Santos FC de la Liga 2.

No obstante, según explicó el jugador, todavía no sabe si llegará al Callao, debido a que primero debe resolver temas económicos pendientes con su actual club, los cuales la institución rosada no está dispuesta a asumir. Por ello, también analiza propuestas de otros equipos de la Liga 1.

Jean Deza reveló si llegará a ser flamante refuerzo de Sport Boys para el Torneo Clausura

Aunque su objetivo es jugar con los chalacos, Deza dejó en claro que, de momento, no hay nada definido. Por ello, analizará las ofertas que le han llegado, aunque reconoció que su prioridad es jugar por Boys.

"Voy a llegar. No sé si voy a arreglar con Sport Boys la verdad porque me han llegado otras ofertas primera división porque ya saben que quedo como jugador libre. Sport Boys era mi prioridad de corazón, me mataba por jugar en el Boys", mencionó para el programa Pedro Responde.

Jean Deza se pronuncia luego de su escándalo

Además, se refirió a una polémica que protagonizó recientemente y expresó su posición frente a los cuestionamientos que recibió. "Han salido cosas que yo he hecho esta semana. Yo estoy libre y hago lo que se me cante la gana porque no dependo de nadie. Este es el Jean Deza que tiene que mejorar, seguro y eso va a ser para toda la vida pero déjenme vivirla como yo quiera".