Sport Boys vs San Martín por Copa de la Liga: fecha, hora, canal, donde comprar las entradas del partido

Este sábado 13 de junio inicia la Copa de la Liga para Sport Boys. El primer campeón del fútbol peruano se enfrentará a San Martín en un partido que promete emociones de principio a fin, ya que ambos buscarán comenzar el torneo con una victoria.

Los rosados, que terminaron el Torneo Apertura en el puesto 11, intentarán imponer condiciones ante los 'Santos', equipo que actualmente compite en la Liga 2 con el objetivo de lograr el ascenso. En esta nota conocerás la fecha, el horario y, sobre todo, dónde comprar las entradas para el encuentro, en el que Boys jugará como visitante.

¿Cuándo juega Sport Boys vs San Martín por Copa de la Liga?

Este encuentro se llevará a cabo este sábado 13 de junio en el Estadio Hugo Sotil, ubicado en Villa El Salvador, que tiene capacidad para 13.773 espectadores.

¿A qué hora juega Sport Boys vs San Martín por Copa de la Liga?

El choque se podrá seguir desde las 11.00 a. m. (hora peruana). A continuación, revisa los horarios en otros países para que no te pierdas el partido entre ambos equipos.

Colombia, Ecuador y Perú: 11.00 a. m.

Bolivia y Venezuela: 12.00 p. m.

Chile y Paraguay: 12.00 p. m.

Argentina, Brasil y Uruguay: 1.00 p. m.

México: 10.00 a. m.

Estados Unidos (Miami): 12.00 p. m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 9.00 a. m.

España: 6.00 p. m.

¿Dónde ver Sport Boys vs San Martín por Copa de la Liga?

Para seguir el partido entre Sport Boys y San Martín por la Copa de la Liga, podrás hacerlo a través de YouTube. Al igual que el resto de encuentros del torneo, la transmisión estará a cargo de Bicolor+, plataforma gestionada por la Federación Peruana de Fútbol.

San Martín vs Sport Boys

Precio de entradas para Sport Boys vs San Martín

Para comprar los boletos de este partido, podrás hacerlo mediante la plataforma Passline. A continuación, la lista de precios:

Tribuna Occidente Menores (0 a 17 años): S/ 10.00

S/ 10.00 Tribuna Oriente Menores (0 a 17 años): S/ 10.00

S/ 10.00 Tribuna Occidente Personas con Discapacidad: S/ 15.00

S/ 15.00 Tribuna Oriente Personas con Discapacidad: S/ 15.00

S/ 15.00 Tribuna Occidente: S/ 20.00

S/ 20.00 Tribuna Oriente: S/ 20.00

Importante: Los menores de edad deberán presentar su DNI al momento de ingresar al estadio.