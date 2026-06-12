¿Vuelve a la Liga 1? Santiago Ormeño sorprende y firmará con club campeón: "Todo acordado"

Uno de los delanteros más recordados por los hinchas del fútbol peruano es Santiago Ormeño, quien en su momento fue llamado a ser el nuevo ‘9’ de la Bicolor. La actualidad del delantero no es la mejor luego de encontrarse varios meses sin equipo, por lo que ya surgen rumores sobre un regreso a la Liga 1. Ahora, se conoció que el atacante ya acordó su llegada a un club campeón.

Santiago Ormeño sorprende y firmará con club campeón

El último club de Santiago Ormeño fue el QD Hainiu, del que salió como agente libre a finales de julio de la temporada pasada. Desde entonces, el artillero nacional se mantuvo sin equipo pese a tener una vasta trayectoria. No obstante, en Uruguay revelaron que ya cerró un acuerdo con un club histórico.

El periodista Leandro Hernández reveló que el exjugador de Cusco FC se convertirá en uno de los flamantes fichajes de Montevideo Wanderers, club que ha sido tres veces campeón de Uruguay, para el segundo semestre de la temporada. Según indicó el hombre de prensa, las partes ya tienen todo cerrado y solo resta su arribo al país.

Santiago Ormeño firmará por Montevideo Wanderers de Uruguay

“Santiago Ormeño será nuevo jugador de Wanderers. El atacante con pasado en la selección de Perú tiene todo acordado y arriba al país en las próximas horas. El delantero llega para sumarse al plantel de Mathias Corujo”, señaló el comunicador en su cuenta de ‘X’.

De esta manera, el popular ‘Ormedeus’ podrá retomar su carrera en la máxima categoría de una de las ligas más competitivas del fútbol sudamericano luego de estar varios meses parado. Además, su llegada será vital para que Montevideo Wanderers pueda escalar posiciones en la tabla y meterse en la pelea por el título.

Valor de mercado de Santiago Ormeño

Santiago Ormeño no ha logrado sostener un alto nivel en los últimos años de su carrera, motivo por el que su valor en el mercado de pases ha venido cayendo considerablemente. Según el portal internacional Transfermarkt, el delantero nacional está cotizado en 175 mil euros, una cifra muy lejana a su máximo histórico de 4 millones.