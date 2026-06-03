0

¿Regresa a la Liga 1? Santiago Ormeño reaparecerá con fuerte mensaje en redes: "Callaré muchas bocas"

Santiago Ormeño no ha jugado en todo el 2026 y reaparece en redes sociales con firme mensaje que despierta el interés de los aficionados.

Diego Medina
Santiago Ormeño reaparece en redes sociales con fuerte mensaje.
Santiago Ormeño reaparece en redes sociales con fuerte mensaje. | Foto: Luis Jiménez - Líbero
COMPARTIR

Uno de los delanteros que generó ilusión en la afición peruana fue Santiago Ormeño. Durante la era de Ricardo Gareca al mando de la selección peruana, se comenzó a evaluar a varios delanteros para que se convirtieran en los sucesores de Paolo Guerrero. Sin embargo, el atacante, que también contaba con nacionalidad mexicana, no logró cumplir las expectativas de los seguidores. Actualmente, el recordado artillero está sin club y ha reaparecido con un fuerte mensaje en redes sociales.

Christian Cueva se perfila a dejar Juan Pablo II y avanza su fichaje por club campeón

PUEDES VER: Christian Cueva se perfila a dejar Juan Pablo II y avanza su fichaje por club campeón: "Contrato"

Santiago Ormeño reaparece con fuerte mensaje en redes sociales

"Callaré muchas bocas, justo como alguna vez ya lo hice. Y después de eso, si es necesario lo volveré a hacer. Guarden este mensaje", manifestó el delantero en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Santiago Ormeño

Mensaje de Santiago Ormeño en redes sociales.

Noticia en desarrollo…

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Rescindió su contrato con Alianza Lima y jugará el Clausura en FC Cajamarca: "Mutuo acuerdo"

  2. Confirmado: Universitario y su primer refuerzo para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

  3. Reimond Manco se rindió en elogios ante posible fichaje de Universitario: "Tiene la capacidad"

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (5% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano