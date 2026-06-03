¿Regresa a la Liga 1? Santiago Ormeño reaparecerá con fuerte mensaje en redes: "Callaré muchas bocas"

Uno de los delanteros que generó ilusión en la afición peruana fue Santiago Ormeño. Durante la era de Ricardo Gareca al mando de la selección peruana, se comenzó a evaluar a varios delanteros para que se convirtieran en los sucesores de Paolo Guerrero. Sin embargo, el atacante, que también contaba con nacionalidad mexicana, no logró cumplir las expectativas de los seguidores. Actualmente, el recordado artillero está sin club y ha reaparecido con un fuerte mensaje en redes sociales.

Santiago Ormeño reaparece con fuerte mensaje en redes sociales

"Callaré muchas bocas, justo como alguna vez ya lo hice. Y después de eso, si es necesario lo volveré a hacer. Guarden este mensaje", manifestó el delantero en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Mensaje de Santiago Ormeño en redes sociales.

Noticia en desarrollo…