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Ricardo Gareca y su gran reacción por el título que obtuvo 'Nacho' Buse en Hamburgo

El técnico Ricardo Gareca felicitó al tenista Ignacio 'Nacho' Buse por su título en Hamburgo, destacando su esfuerzo y dedicación en este logro para Perú.

    Sergio Mejía
    Gareca, recordado por llevar a Perú al Mundial de Rusia 2018, elogió a Buse y le extendió una invitación para unirse a su equipo 'Voraz'.
    Gareca, recordado por llevar a Perú al Mundial de Rusia 2018, elogió a Buse y le extendió una invitación para unirse a su equipo 'Voraz'. | Foto: Composición IA
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    El técnico Ricardo Gareca felicitó al tenista Ignacio 'Nacho' Buse por el título obtenido en Hamburgo y entregarle una gran alegría al Perú; tal como el 'Tigre' lo hizo en el 2017 cuando nos llevó al Mundial de Rusia.

    “Ser voraz es una actitud y tu Nacho Buse la tenés. Asi que los amigos de ‘Voraz’ me pidieron felicitarte por ese tremendo logro mundial en el tenis después de 19 años y quieren que te sumes a nuestro team. ¿Aceptas? Bravo Nacho por devorar sin culpa”, señaló el extécnico de la ‘Blanquirroja’.

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    Recordemos que el 'Tigre' Gareca es una de las figuras deportivas más queridas en el país, pues fue el artífice de habernos llevado al Mundial de fútbol de Rusia en el 2018; luego de 36 años de ausencia. Asimismo, en la Copa América del 2019 en Brasil se coronó como subcampeón.

    Actualmente, Ricardo Gareca viene siendo embajador de 'Voraz' ,y desde sus inicios ha acompañado el crecimiento de la marca con su inconfundible carisma y su estrecho vínculo con coyuntura y la cultura popular peruana.

    Sergio Mejía
    AUTOR: Sergio Mejía

    Editor general de la web del Diario Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP con especialización en Marketing Digital, Gestión de Redes Sociales y Redacción Digital.

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