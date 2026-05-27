¡Mucha atención! Recientemente, la administración de Estados Unidos informó que, a partir del 29 de mayo de 2026, se implementará una tarifa anual obligatoria de US$102 para todos los solicitantes de asilo. Esta nueva medida, establecida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), afectará a quienes tengan solicitudes de asilo pendientes y convertirá el pago en un requisito esencial para mantener activa la petición. A continuación, más detalles.

Atención, solicitantes de asilo: EE. UU. anuncia el cobro de esta nueva tarifa obligatoria a partir del 29 de mayo

Según lo expuesto por la prensa internacional, esta nueva regulación tiene como finalidad financiar las operaciones y servicios administrativos vinculados a la inmigración, lo que marca un cambio significativo en el sistema migratorio federal.

Solicitantes de asilo: EE. UU. anuncia el cobro de esta nueva tarifa obligatoria a partir del 29 de mayo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha establecido una tarifa anual conocida como “Annual Asylum Fee” (AAF), que debe pagarse de manera electrónica a través del portal de USCIS. La normativa, publicada en el Federal Register el 20 de mayo de 2026, señala que, si no se realiza el pago dentro de los 30 días posteriores a la notificación, la solicitud será rechazada y, en algunos casos, se iniciarán procesos de remoción.

No se contemplan exenciones ni reducciones, salvo en situaciones judiciales específicas. Esta medida surge tras la aprobación de la One Big Beautiful Bill Act (H.R. 1) por parte del Congreso, que introdujo cambios significativos en las políticas de asilo e inmigración. Según el DHS y el USCIS, la implementación de esta tarifa tiene como objetivo garantizar el financiamiento de los procedimientos administrativos y fortalecer los controles migratorios.

¿Desde cuándo empezará a aplicarse y quiénes deben pagar en EE. UU.?

La nueva tarifa anual de asilo, fijada en US$102, se aplicará a partir del 29 de mayo de 2026, según lo publicado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el Federal Register Notices 2026. Los solicitantes deberán realizar el pago dentro de un plazo de 30 días tras recibir la notificación correspondiente de la agencia, con el fin de evitar sanciones administrativas.

Esta disposición afecta a todos los solicitantes principales con trámites de asilo pendientes y abarca tanto las peticiones individuales como las familiares, ya que el monto se aplica por caso y no por cada miembro del grupo. Los beneficiarios recibirán una notificación oficial que incluirá el monto a pagar, el plazo y las instrucciones necesarias. Además, la medida también se extiende a aquellos solicitantes defensivos cuyos casos hayan sido transferidos de los tribunales de inmigración a la jurisdicción del USCIS.