Sporting Cristal en negociaciones por letal artillero que brilló en Millonarios: "Colombiano"

Luego de un primer semestre para el olvido, Sporting Cristal sabe que debe reforzarse para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los celestes necesitan un nuevo delantero que solucione su falta de gol, arrastrada durante el Apertura y la Copa Libertadores, y para ello están en negociaciones con un letal artillero que pasó por Millonarios de Colombia. Te contamos de quién se trata.

Resulta que, según el periodista Denilson Barrenechea, el elenco del Rímac está sumamente interesado en hacerse con los servicios de un atacante que cuenta con amplia experiencia en el fútbol peruano. Nos referimos a Carlos López, extremo colombiano que actualmente se encuentra jugando para Sport Boys y que, al parecer, tiene las horas contadas con el cuadro del Callao.

“Sporting Cristal está en conversaciones formales con Sport Boys por el pase de Carlos López (31). El extremo colombiano viene siendo seguido por la institución rimense desde hace dos años. Es del gusto del área deportiva. López tiene cláusula de salida”, indicó el mencionado comunicador mediante sus redes sociales, revelando quién puede ser la flamante incorporación de Zé Ricardo para el Torneo Clausura de la Liga 1.

Carlos López cerca de Sporting Cristal.

Recordemos que el delantero cuenta también con nacionalidad peruana, por lo que no ocupará plaza de extranjero en el reglamento de la FPF y podrá ser contratado con total normalidad. Sin embargo, para ello Sporting Cristal debe llegar a un acuerdo económico con Sport Boys, ya que el artillero aún tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2027, es decir, hasta el final de la próxima temporada.

Trayectoria de Carlos López

Estos han sido sus clubes: