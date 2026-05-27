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Catriel Cabellos dio rotundo comentario sobre Barcos ante posible llegada a Cristal: “Es un…”
En medio de los rumores que colocan a Hernán Barcos como flamante refuerzo de Cristal, Catriel Cabellos, excompañero del delantero, fue consultado sobre el tema.
Hernán Barcos es el nombre que viene sonando en las últimas semanas en Sporting Cristal. Como se sabe, el ‘Pirata’ no seguirá en FC Cajamarca luego del Torneo Apertura, por lo que, ante la necesidad de los rimenses, contar con el experimentado delantero argentino se presenta como una opción viable para salvar el ‘barco’ que maneja el club cervecero, que no ha tenido un buen arranque en el Apertura y espera realizar una mejor actuación en el Clausura.
Ante esta situación, Catriel Cabellos fue consultado sobre este rumor antes de su duelo contra Cerro Porteño por la Copa Libertadores, donde brindó comentarios categóricos con respecto a su excompañero en Alianza Lima durante la temporada 2024.
Catriel Cabellos sobre Hernán Barcos
Video: Jordy Flores
Para el jugador de 21 años, la llegada de Barcos sería un escenario que le gustaría; no obstante, dejó en claro que dentro de la interna no se ha conversado nada, ya que aún no termina el Apertura.
“No hemos conversado en la interna porque todavía no ha terminado el campeonato, aún no van a venir refuerzos. ¿Pero te gustaría? Sí, Hernán es un jugador que todos conocemos y a cualquier equipo le gustaría”, fueron las palabras del ex Alianza Lima.
Catriel Cabellos sobre la eliminación de Universitario
En otro momento, fue consultado sobre la eliminación de Universitario de toda competición internacional, por lo que no dudó en señalar que es una pena.
Además, se mostró optimista de cara al partido frente a Cerro Porteño y reconoció que, si no se dan los resultados, esperan al menos clasificar a la Copa Sudamericana.
“Que lastima que quedo fuera la ‘U’, pero vamos a buscar la clasificación y a en caso no se de los resultados buscar la Sudamericana”, señaló.
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