Héctor Cúper y los tres puestos que pidió para reforzar a Universitario

El fuerte golpe de no poder avanzar en el torneo internacional y perder el Torneo Apertura abre la posibilidad de tomar decisiones inmediatas. El técnico Héctor Cúper siente que terminó su etapa de prueba y de conocimiento del plantel; por ello, necesita con urgencia tres refuerzos.

El primer pedido es un volante central para darle una salida constante al equipo. Con la partida de Rodrigo Ureña se perdió esa fórmula y, para el técnico argentino, es clave contar con un jugador que tenga visión hacia adelante.

El segundo es un delantero centro. Cuando Alex Valera se lesionó, el equipo no tuvo un recambio importante y la salida de Sekou Gassama es inevitable para abrir un cupo de extranjero. Por último, se trabaja para la llegada de un 10 que le dé al equipo otro cambio de ritmo y mayor panorama de juego.

Héctor Cúper tuvo dos reuniones con la directiva para dejar la lista de jugadores que no seguirán en el Torneo Clausura. La próxima semana, mediante las redes sociales del club, se anunciarán los cambios y las decisiones que se tomarán internamente para buscar el tetracampeonato.

Universitario se dirigió a los hinchas tras la eliminación internacional

En horas de la tarde de este miércoles 27 de mayo, Universitario no quiso pasar por alto el duro golpe que recibió la afición tras esta eliminación en la Copa Libertadores y la Sudamericana. Si bien previamente publicaron un saludo para Jairo Concha por su cumpleaños, no tardaron en difundir una frase que emociona a los seguidores.

Piden que el amor al escudo se mantenga para lo que resta de la temporada y así competir por el gran objetivo: el tetracampeonato. Se sabe que el formato de la Liga 1 permite soñar con esa meta, por lo que aprovecharán este parón a mitad de año para replantear ideas y potenciar el físico de los futbolistas.