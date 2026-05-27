Rebagliati habló fuerte y claro de la 'U' tras quedarse fuera de toda competición internacional: "Lejísimos"

Diego Rebagliati fue uno de los que se pronunció luego de que Universitario de Deportes quedara fuera de toda competición internacional luego de empatar ante Tolima por la Copa Libertadores. Durante la emisión del programa 'Al Ángulo', Rebagliati dejó rotundos comentarios sobre el rendimiento de los cremas.

Las primeras palabras del conductor fueron acerca del manejo del equipo. Destacó que la ‘U’ venía de ser tricampeón con el trabajo hecho por Jorge Fossati y manifestó que, tras su salida, debieron traer a alguien mejor.

"Forzaron mal al equipo, porque un equipo que venía de ser tricampeón y venía muy clarito en lo que quería con Fossati, dejaron ir al técnico, pensaron que traían a alguien mejor y a la luz de los resultados y de las cosas que cuentan los jugadores, claramente no trajeron a alguien mejor, ni desde lo táctico, ni desde lo técnico, ni desde el manejo de grupo, ni desde lo motivacional", empezó diciendo.

Pero eso no fue todo, sino que también destacó que, tras el paso de Javier Rabanal, el rendimiento decayó. No obstante, reconoció que con Héctor Cúper el camino está mejor, pero de momento se encuentra lejos de lo que alguna vez mostró.

"El paso atrás con Rabanal fue notorio, ahora con Cúper han acomodado un poquito algunas cosas, pero todavía está lejísimos de ser un Universitario que terminó el año de tal manera. Y además dejaron ir a jugadores importantes. Es cierto, nadie es imprescindible, nadie es más importante que un club, pero si dejas ir jugadores importantes, como mínimo tienes que hacer el esfuerzo de reforzar el equipo con jugadores que estén a la altura o que sean mejores que estos, porque si no termina pasando lo que sucedió", complementó.

Diego Rebagliati criticó a refuerzo de Universitario

En otro momento, Rebagliati destacó el rendimiento de Caín Fara. Sin embargo, cuestionó a Héctor Fertoli y Lisandro Alzugaray.

"El único refuerzo realmente importante de la U en este año ha sido Caín Fara, que ha jugado todos los partidos, que ha sido titular. Hoy Fertoli, que había generado algo de expectativa en Uruguay, terminó desgarrado a los 30 minutos del primer tiempo. Alzugaray, lejísimos del nivel que alguna vez se le ha visto al alzugaray en Liga de Quito", finalizó.