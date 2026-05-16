Diego Rebagliati arremete contra Sporting Cristal por pelear el descenso: "Pisen tierra"

Pese a que el año empezó con ilusión por ver una mejor campaña en tienda celeste, lo cierto es que Sporting Cristal se complicó en la Liga 1 2026 y está en el grupo de clubes que pelean el descenso esta temporada. La institución rimense atraviesa un duro momento tras perder de manera catastrófica ante FC Cajamarca, a lo que se suma la victoria de Atlético Grau sobre Universitario, resultado que la pone en aprietos.

Bajo este panorama, Diego Rebagliati tomó la palabra durante el programa 'Al Ángulo' para expresar su sentir sobre el presente de Sporting Cristal. Afirmó que el equipo debe aceptar que pelea el descenso, ya que será un camino duro para sostener la categoría en Primera División. También entiende que Zé Ricardo guardó a algunos futbolistas pensando en la Copa Libertadores, pero que ahora el objetivo cambió ante la crisis de resultados de los bajopontinos.

Además, puso el foco en los responsables de la institución del Rímac para que comiencen a tomar cartas en el asunto y devuelvan a Sporting Cristal a la alta competencia de la Liga 1. No quiere que la reacción llegue tarde y que luego no haya marcha atrás ante la imposibilidad de mantenerse en Primera.

“Pelear el descenso no es fácil y para pelear el descenso primero es aceptar que están peleando el descenso. El técnico, que es el menos culpable de lo que pasó hoy, pero tiene parte. Faltando 15 minutos saca a Yotún y Cazonatti, porque cree que puede pasar de fase de Copa Libertadores, está confundiendo el objetivo. En Cristal pisen tierra, aterricen, acaba de ganar Grau y están a tres puntos de la baja. Solo faltan 19 fechas para terminar el año y cuando te das la vuelta es muy tarde. Despiértense, miren que ustedes viven bastante dormiditos. A ver si se despiertan de una y se dan cuenta que están peleando el descenso. Están peleando la baja. ¡Avísenles!“, expresó Diego Rebagliati.

(VIDEO: Movistar Deportes)

Próximo partido de Sporting Cristal

El siguiente partido de Sporting Cristal será ante Junior en Colombia por la quinta fecha de la Copa Libertadores 2026. El cuadro celeste tiene una cita este miércoles 20 de mayo a partir de las 21.00 horas locales, con transmisión de ESPN y Disney Plus.