Luis Iberico dio fuerte comentario sobre el mal momento de Sporting Cristal: "Es un papelón"

Sporting Cristal atraviesa uno de los momentos más complicados de la temporada después de caer 3-1 ante FC Cajamarca en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El conjunto rimense volvió a dejar dudas en su rendimiento y quedó comprometido en la parte baja de la clasificación. En ese contexto, Luis Iberico tomó la palabra y lanzó un duro comentario.

Luis Ibérico dio fuerte comentario sobre Sporting Cristal y su cercanía al descenso tras malos resultados

Después del compromiso, Iberico fue uno de los futbolistas que alzó la voz y dejó ver su malestar por el momento que atraviesa el equipo. El delantero admitió que el plantel está afectado por la racha de malos resultados.

“Estamos muy mal la verdad. Tenemos que revertir esta situación porque estamos muy abajo, es un papelón el que estamos haciendo”, señaló. Además, aseguró que el grupo mantiene la confianza en poder salir adelante.

Video: L1MAX

Luis Iberico también intentó explicar las razones del bajón futbolístico que atraviesa Sporting Cristal. Sin embargo, admitió que todavía no encuentran respuestas claras para entender el mal rendimiento colectivo.

“No tengo las palabras exactas para responder eso ahora, pero nos hemos descuidado demasiado y tenemos que poner el pecho”, comentó el futbolista celeste. Sus declaraciones reflejaron la autocrítica existente dentro del plantel rimense.

Finalmente, Iberico recordó que Sporting Cristal comenzó ganando el encuentro, aunque no logró sostener la ventaja frente a FC Cajamarca. El atacante pidió disculpas a los hinchas y asumió la responsabilidad por una derrota que generó mucha molestia en el club.

“Claramente unas disculpas porque no se merecen esto. Somos los primeros responsables. Entrenamos para ganar, vinimos para ganar, pero no pudimos mantener el resultado”, finalizó.