Hernán Barcos reveló si se irá de FC Cajamarca tras mal rendimiento en el Apertura: "Salir..."

Previa de Universitario vs Atlético Grau

Hernán Barcos no se guardó nada y reveló si continuará o lo despedirán de FC Cajamarca tras el bajo rendimiento en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Luis Blancas
FC Cajamarca consiguió un triunfo importante por 3-1 frente a Sporting Cristal; no obstante, sus resultados en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 no han sido favorables. En ese contexto, se le preguntó a Hernán Barcos si esa situación podría llevarlo a dejar el club, y el delantero ofreció una respuesta reveladora.

Hernán Barcos reveló si lo despedirán de FC Cajamarca tras bajo rendimiento en el Torneo Apertura

En conversación con L1MAX, Barcos fue preguntado de manera directa si finalmente dejará FC Cajamarca a raíz de los malos resultados en el Apertura 2026.

El ‘Pirata’ señaló que el presidente del club cajamarquino, Omar Zavaleta, le comentó que varios futbolistas del plantel acabarán dejando la institución y que él también podría ser uno de ellos, ya que su continuidad está en evaluación.

Del mismo modo, Hernán Barcos dejó claro que es consciente de que FC Cajamarca atraviesa una complicada situación deportiva y lucha por no caer en la zona de descenso, por lo que, si debe marcharse, lo asumirá.

“El presidente me dijo que cuando termine el Apertura va a analizar. Que por temas económicos y futbolista, posiblemente van a salir varios jugadores y que Dentro de esos jugadores estaba yo. Uno es profesional y sabe como funciona el fútbol. Si me toca salir, será sino estará aquí defendiendo”, afirmó.

FC Cajamarca venció 3-1 a Sporting Cristal por Torneo Apertura 2026

FC Cajamarca logró su tercera victoria seguida después de reponerse de una serie de derrotas, tras imponerse por 3-1 a Sporting Cristal en la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

