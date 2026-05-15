Mr. Peet dio fuerte comentario sobre Héctor Cúper tras firmar por Universitario: "Es un..."

Universitario de Deportes presentó de forma oficial a Héctor Cúper como su flamante técnico de cara a la temporada 2026 de la Liga y la Copa Libertadores. Ante ello, Peter Arévalo tambien conocido como Mr.Peet no se guardó nada y dio un fuerte comentario sobre el entrenador argentino de 70 años.

Mr. Peet y su firme comentario sobre Héctor Cúper, nuevo técnico de Universitario

Mr. Peet utilizó su programa 'A presión' para hablar sobre la llegada de Cúper a Universitario, tras su paso por el fútbol internacional, donde dirigió a clubes grandes de Europa y selecciones nacionales.

Para Peter Arévalo, la llegada del entrenador argentino a la escuadra crema representa un salto de calidad y por eso concita tanta atención de la prensa nacional e internacional.

Video: A presión

A pesar de ello, el periodista deportivo dejó en claro que, si bien Héctor Cúper puede tener una gran trayectoria como técnico, eso no le garantiza que le irá bien en Universitario de Deportes, por lo que debe tomar con calma este nuevo inicio.

“Hay técnicos que no le han ido bien a pesar de la hoja de vida. Es un técnico que atrae porque es uno de Champions, de Mundial, de Copa Africana de Naciones y que ha dirigido en Argentina. Después nada garantiza que te vaya bien. Hace bien la llegada ese tipo de técnicos para el fútbol peruano”, afirmó.

Héctor Cúper es nuevo técnico de Universitario

Héctor Cúper fue presentado junto con su comando técnico como nuevo entrenador de Universitario de Deportes. Firmó por un año y medio y tiene el gran objetivo de ser campeón de la Liga 1 2026 y alcanzar así el tetracampeonato del fútbol peruano.