Javier Rabanal dio fuerte calificativo a Héctor Cúper tras su llegada a Universitario: "Una..."

Universitario de Deportes ya cuenta con nuevo técnico en su lucha por conseguir el título de la Liga 1 2026. Héctor Cúper fue presentado ante los medios y será el encargado de revertir el mal momento del equipo y encaminarlo al tetracampeonato. A propósito, el técnico Javier Rabanal rompió el silencio y opinó sin filtros sobre su sucesor en la 'U'.

Javier Rabanal dio fuerte calificativo a Héctor Cúper

La etapa de Javier Rabanal al mando de Universitario no terminó como se esperaba y, tras su destitución, la administración crema decidió apostar por Héctor Cúper como su reemplazante, para darle un salto de jerarquía al equipo. Ante este panorama, el estratega español no tardó en pronunciarse.

Durante la transmisión del programa ‘L1 Radio’, el periodista Ricardo Montoya reveló que sostuvo una conversación con Rabanal, quien le confesó que la llegada del técnico argentino representa una gran decisión por parte del club. Asimismo, aseguró que le parecía una falta de respeto que algunas personas pusieran en duda su capacidad.

"Me dijo Javier Rabanal que la ‘U’ acertó con Cúper y que le parecía una falta de respeto que dudaran de su capacidad. No tenían idea de lo difícil que es llegar a una final de Champions y Cúper llegó a dos. Por supuesto, que le deseaba la mejor de las suertes. Mañana se va de Perú", manifestó el comunicador.

Del mismo modo, Javier Rabanal resaltó la trayectoria de Héctor Cúper, recordando que logró disputar dos finales de la UEFA Champions League, una muestra del alto nivel de exigencia que implica competir en la élite del fútbol mundial. Finalmente, el extécnico crema también le deseó el mayor de los éxitos en esta nueva etapa al frente del cuadro merengue.

¿Cuándo debutará Héctor Cúper como DT de Universitario?

Tras su anuncio oficial, la idea es que Héctor Cúper dirija su primer partido como director técnico de Universitario el próximo miércoles 20 de mayo cuando enfrente a Nacional de Uruguay por la fecha 4 de la Copa Libertadores.