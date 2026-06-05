Revelan que Universitario ya gestiona fichaje de exjugador de Fluminense: "Cercanos...."

En su objetivo de conquistar el Torneo Clausura y así mantener latente el sueño del tetracampeonato, Universitario de Deportes quiere armar un equipo competitivo y, además de las posibilidades nacionales de Raúl Ruidíaz o Adrián Quiroz, también busca refuerzos en el extranjero. Un nombre más ha surgido en la prensa internacional.

Según informa Cristian Alvarado, periodista de ADN Radio en Chile, la U ha iniciado gestiones para incorporar a Claudio Aquino, volante creativo argentino de 34 años que actualmente milita en Colo Colo, club que marcha puntero en la liga chilena.

“Preguntaron por él desde Perú. Universitario se contactó con cercanos al jugador de Colo Colo, preguntando sus condiciones”, asegura el comunicador. Sus declaraciones han sido reproducidas en diferentes medios del país sureño.

Claudio Aquino actualmente juega en Colo Colo

Aquino es un mediocampista creativo, un 10 clásico, sin mucha dinámica, pero con técnica exquisita para el pase y un potente remate. Actualmente no es titular en el Cacique, pero el entrenador Fernando Ortiz lo considera una pieza importante de recambio.

El jugador argentino ha militado en diferentes equipos a lo largo de su amplia trayectoria. Entre ellos figuran Independiente y Vélez Sarsfield, de su país natal. Además, también defendió la camiseta de Fluminense, de Brasil.

Claudio Aquino: números en Colo Colo este 2026

En 12 partidos por la Liga Chilena durante esta temporada, ha marcado dos goles y suma tres asistencias. Además, disputó tres encuentros de la Copa de la Liga y registró una asistencia.

Claudio Aquino: trayectoria