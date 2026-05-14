Agustín Lozano le deseó lo mejor a Héctor Cúper en la Liga 1 2026: "Experiencia..."

Universitario de Deportes anunció a Héctor Cúper como su nuevo director técnico para lo que resta de la temporada, con la Liga 1 y Copa Libertadores en juego. En esa línea, en medio de la emoción de los hinchas merengues por contar con un entrenador de tal magnitud, Agustín Lozano sorprendió al desearle lo mejor al entrenador argentino en su primer desafío dentro del fútbol peruano.

Como sabemos, con el Torneo Apertura prácticamente sentenciado y a favor de Alianza Lima, la ‘U’ únicamente debe centrarse en el Torneo Clausura si quiere llevarse el tetracampeonato del certamen nacional. Por ello, muchos aficionados se sorprendieron al ver que el presidente de la Federación Peruana de Fútbol admitió querer que le vaya de la mejor manera al ex Inter de Milán, y no en general a los demás equipos.

Sin embargo, esto se debe a que Héctor Cúper es el nuevo invitado de honor a la Liga 1, y por ello Agustín Lozano le brindó las siguientes palabras: "Desearle lo mejor todo técnico que llegue al Perú, que brinde lo mejor de su experiencia a favor del fútbol peruano y que todos los equipos se refuercen de la mejor forma para hacer más atractiva la Liga 1", indicó el mandamás de la FPF, por lo que obtuvo la gratitud de los hinchas de Universitario de Deportes.

Recordemos que el nuevo director técnico de los merengues tiene como objetivo clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores y hacerse con el Torneo Clausura 2026, para así poder disputar una posible final ante el vencedor del Torneo Apertura. Solo de esta forma podrán lograr el histórico tetracampeonato del fútbol peruano. Eso sí, la prioridad, debido a que los partidos son este mes, es permanecer en competición internacional.

¿Cuándo debutará Héctor Cúper en Universitario?

Pese a que ya fue presentado en Universitario, Héctor Cúper no dirigirá ante Atlético Grau este fin de semana por la Liga 1 2026, sino que recién debutará como estratega merengue el próximo miércoles 20 de mayo ante Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores 2026. El duelo iniciará a las 17.00 horas en Lima, Perú, y contará con transmisión de ESPN y Disney Plus para toda Sudamérica.