Gerente general de la Liga 1 dio importante noticia a Alianza Lima de cara a la definición del Apertura

Alianza Lima se perfila como campeón del Torneo Apertura 2026, aunque no debe confiarse porque aún quedan partidos en el fixture. En esa línea, Jesús González, gerente general de la Liga 1, sorprendió a la hinchada del fútbol peruano al brindar una contundente información sobre el desenlace del campeonato para los blanquiazules.

Como se sabe, si los íntimos derrotan a Cienciano en Cusco y luego vencen a Chankas en Lima, saldrán automáticamente campeones del primer certamen de la temporada, a falta de una fecha para su final. Por ello, existe la posibilidad de que se lleven el título de forma prematura, y la hinchada quiere saber si se les entregará el trofeo antes en caso de que lo logren.

Ante ello, el periodista Gerson Cuba conversó con Jesús González y reveló cuál es el plan por si Alianza Lima se lleva el Torneo Apertura en la jornada 16. “Me confirma que sí existe la posibilidad de que, en caso Alianza Lima consiga un resultado favorable ante Los Chankas y tenga la oportunidad de coronarse campeón del Torneo Apertura, la ceremonia de premiación pueda realizarse en Matute”, indicó el mencionado comunicador en sus redes sociales.

Alianza Lima marcha firme en el Torneo Apertura 2026.

Con esta información, los hinchas del cuadro blanquiazul tienen motivos para emocionarse, ya que si se le dan los resultados podrán levantar el trofeo del campeonato nacional en el Estadio Alejandro Villanueva. De lo contrario, la otra opción es que lo consigan cuando visiten a FC Cajamarca, aunque con un menor número de aficionados en las tribunas por encontrarse fuera de Matute.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Alianza Lima visitará a Cienciano en el Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, este sábado 16 de mayo desde las 5.45 p. m. en Perú. El partido, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1, será transmitido por la señal de L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV para todo el territorio nacional. Asimismo, en el diario Líbero brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias.