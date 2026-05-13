DT de Cienciano destacó a futbolista de Alianza Lima que tuvo en su equipo: "Excelente persona"

Cienciano y Alianza Lima protagonizarán el partido más atractivo de la fecha 15 del Torneo Apertura, pues los blanquiazules se encuentran en el primer lugar de la tabla de posiciones con 33 puntos, cuatro más que los cusqueños. Debido a la magnitud de este enfrentamiento, el entrenador del Papá, Horacio Melgarejo, reveló que ya está pensando en los íntimos desde que acabó el choque anterior ante Atlético Grau y destacó a un futbolista victoriano que tuvo en su equipo.

En diálogo con el programa ‘Linkeados’, el argentino reveló que ya lleva varios días analizando a Alianza Lima, pues bajo la conducción de Pablo Guede, los íntimos juegan en altura de una forma bastante diferente a la que tienen en el llano.

“Desde que terminó el partido en Piura ante Grau, en al avión ya venía analizando al próximo rival. Sé de la jerarquía de su plantel y del gran cuerpo técnico que tiene Pablo Guede, que sabemos trabajar muy bien y que es detallista. Tenemos que estar muy atentos porque Alianza Lima, cuando juega en altura, utiliza un sistema distinto al que usa en el llano”, empezó diciendo.

Luego, Melgarejo añadió que deberán estar concentrados al máximo y cero relajación, pues si llegan a descuidarse un poco, los futbolistas de Alianza Lima pueden generarle bastante peligro.

“Ahora que tienen a uno de sus centrales amonestado, no sé si seguirán jugando como lo hicieron en la altura contra ADT o contra Garcilaso. Nuestra concentración debe ser máxima, cero relajación. Esta gente, si te descuidas un segundo, te crea peligro. Estamos enfocados tanto en lo ofensivo porque nuestro ADN es mirar la portería contraria, ser valientes, pero no inconscientes, pero también estar preparados”, expresó.

En cuanto a los futbolistas de Alianza Lima, Horacio Melgarejo destacó a algunos nombres, pero se dio un tiempo para hablar sobre uno en particular: Marco Huamán. Jugador al que estuvo dirigiendo en la pretemporada de Cienciano, pues el lateral derecho había llegado en condición de préstamo al cuadro cusqueño, pero tras la salida de Miguel Trauco, los íntimos decidieron cancelar esto y lo trajeron de vuelta.

“Castillo, Quevedo, Ramos, Paolo o Girotti... son todos jugadores de mucha jerarquía y que tenemos que estar cerquita de ellos para sufrir lo menos posible. (...) Sobre Marco Huamán, desde lo personal estoy feliz por su momento, le deseo lo mejor siempre, aunque este sábado no. Lo tuvimos 15 o 20 días en pretemporada y mostró ser un gran profesional y una excelente persona. Todo lo que le pasa se lo merece y estoy contento por su nivel”, finalizó.