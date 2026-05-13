Llegó a Universitario, no jugó mucho y podría fichar por Alianza Lima en Clausura: "Interesado"

Paolo Reyna llegó a Universitario de Deportes con el objetivo de ganarse un lugar en el equipo bicampeón, pero no logró adaptarse al sistema de Fabián Bustos y Jorge Fossati, por lo que quedó prácticamente relegado, al punto de jugar solo dos partidos en este 2026 y de no aparecer en la lista en varios cotejos. Tras este panorama, el lateral de 23 años estaría decidido a rescindir su contrato con el cuadro crema y podría llegar a Alianza Lima para el Torneo Clausura.

De acuerdo con la información del periodista Gabriel Pacheco en 'Mano a mano', Paolo Reyna va a finiquitar su contrato con Universitario de Deportes y ahí es cuando entra en la operación Alianza Lima.

“Lo que me han dicho es que, en el caso de que —según tengo entendido— Paolo Reyna rescinda, que para lo que sé va a rescindir, es prácticamente algo decidido según tengo entendido, Alianza estaría interesado en contar con él”, empezó diciendo el comunicador.

Ante esto, Mauricio Loret de Mola señaló que este interés es válido porque Alianza Lima necesita otro lateral izquierdo, pues Marco Huamán cumple esa función pese a ser lateral derecho. Además, reveló que los íntimos estuvieron bastante interesados en contar con Paolo Reyna antes de que llegara a Universitario. “Lo quiso hace bastante tiempo, varias veces”, sentenció Gabriel Pacheco.

¿Cómo le fue a Paolo Reyna en Universitario de Deportes?

Tras su buena aparición en FBC Melgar, Paolo Reyna fichó por Universitario de Deportes en la temporada 2025 y no tuvo una buena campaña. En el Torneo Apertura solo disputó ocho partidos; en la Copa Libertadores, apenas uno; y en el Torneo Clausura, jugó cinco encuentros. En total fueron 14, en los que no anotó goles y brindó solo dos asistencias.

En lo que va de este 2026, Paolo Reyna estuvo presente en la victoria por 2-0 ante Cienciano en el Monumental, donde jugó 60 minutos, y ante FC Cajamarca solo disputó 14 minutos.