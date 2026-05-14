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Pedro García dio fuerte calificativo a Tito Ordóñez, delegado de Alianza: "Viejo huev.."
Fiel a su estilo, el periodista deportivo Pedro García no se guardó nada y lanzó un fuerte insulto contra Tito Ordóñez, delegado de Alianza Lima, en transmisión en vivo.
Pedro García, periodista deportivo peruano, conversó con sus colegas de Radio Programas del Perú (RPP) cuando, de repente, le mencionaron a Tito Ordóñez, delegado de Alianza Lima. Ante ello, lanzó un fuerte calificativo contra el directivo blanquiazul.
Pedro García y su fuerte insulto contra Tito Ordóñez, delegado de Alianza Lima
Alán Diez y Pedro García conversaban en su programa ‘Fútbol como Cancha’ de RPP cuando recibieron un mensaje de Ordóñez en el que alegaba que Jorge Luis Pinto no es el mejor técnico en la historia de Alianza.
Ante ello, el periodista García no se percató de que estaba en vivo y gritó a los cuatro vientos que el delegado blanquiazul era un “viejo huevón” por decir que Pinto no era el mejor entrenador y puso por encima a Jaime de Almeida.
Video: RPP
Cuando los otros panelistas escucharon lo que el periodista deportivo Pedro Eloy García comentó sobre Tito Ordóñez, Juan Carlos Ortechó le recordó que estaban en directo por YouTube, para que fuera más cuidadoso.
Por ahora, no ha habido una respuesta del delegado de Alianza Lima al comunicador de RPP, por lo que todavía no es posible determinar si lo escuchó, si adoptará alguna medida o si simplemente lo tomará como una anécdota. Del mismo modo, el conductor tampoco ofreció disculpas por lo ocurrido.
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