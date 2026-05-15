0
EN VIVO
Previa de Universitario vs Atlético Grau

Atención, Alianza: los resultados que necesita Chankas para ser campeón del Apertura 2026

Chankas es uno de los clubes de la Liga 1 2026 que tiene altas posibilidades de ser campeón del Torneo Apertura y arrebatarle la fiesta a Alianza Lima.

Diego Medina
Chankas puede arrebatarle el título del Torneo Apertura 2026 a Alianza Lima.
Chankas puede arrebatarle el título del Torneo Apertura 2026 a Alianza Lima. | Foto: Facebook Chankas
COMPARTIR

Uno de los clubes que se mantiene en la lucha por el Torneo Apertura 2026 es Chankas. Su gran inicio en la temporada le valió para ubicarse en los primeros lugares, por lo que, a falta de tres jornadas, tiene claras posibilidades de ser campeón de este certamen. Ante este contexto, conoce qué resultados necesita el cuadro andahuaylino para conseguir el primer trofeo de esta Liga 1 y malograr la fiesta que alista Alianza Lima.

Universitario vs Atlético Grau EN VIVO juegan en el Monumental por el Torneo Apertura.

PUEDES VER: Universitario vs Atlético Grau EN VIVO por Liga 1: a qué hora, dónde ver, entradas y alineación

Resultados que necesita Chankas para ser campeón del Torneo Apertura 2026

Actualmente, Chankas es segundo en el Torneo Apertura con 30 unidades y está a tres puntos del líder Alianza Lima. Para esta fecha 15, el elenco de Andahuaylas necesita superar a CD Moquegua para igualar en puntaje a los blanquiazules, pero debe aguardar a que Cienciano haga su trabajo en Cusco y derrote a los íntimos.

De esta manera, ambos quedarían igualados de cara a la fecha 16, en la que habrá un duelo directo en Matute. En este cotejo, Chankas debe ganar o empatar, sabiendo que luego cerrará en casa ante UTC. Evidentemente, dar el golpe en el Estadio Alejandro Villanueva no será una tarea fácil, pero, de lograrlo, prácticamente sellaría el primer lugar al final del campeonato.

En caso de empate, todo se definirá en la última jornada, en el que Alianza Lima debe tropezar ante FC Cajamarca, mientras que Chankas necesitan de la victoria ante UTC en Andahuaylas. Solo así, el equipo liderado por Walter Paolella celebrará en casa y obtendría por primera vez en su historia un torneo de Primera División.

Alianza Lima

Alianza Lima es líder del Torneo Apertura 2026 a falta de tres jornadas.

Próximos partidos de Alianza Lima y Chankas en el Torneo Apertura 2026

ALIANZA LIMA

  • Cienciano vs Alianza Lima | Fecha 15
  • Alianza Lima vs Chankas | Fecha 16
  • FC Cajamarca vs Alianza Lima | Fecha 17

CHANKAS

  • Chankas vs CD Moquegua | Fecha 15
  • Alianza Lima vs Chankas | Fecha 16
  • Chankas vs UTC | Fecha 17
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Copa de la Liga 2026: Grupos, fixture de los partidos y formato del torneo

  2. Confirman que estadio a más de 4 mil metros de altura albergará partidos de la liga peruana

  3. Revelan que campeón en Argentina suena para firmar con Universitario en el Clausura: "Contrato"

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano