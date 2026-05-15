Atención, Alianza: los resultados que necesita Chankas para ser campeón del Apertura 2026

Uno de los clubes que se mantiene en la lucha por el Torneo Apertura 2026 es Chankas. Su gran inicio en la temporada le valió para ubicarse en los primeros lugares, por lo que, a falta de tres jornadas, tiene claras posibilidades de ser campeón de este certamen. Ante este contexto, conoce qué resultados necesita el cuadro andahuaylino para conseguir el primer trofeo de esta Liga 1 y malograr la fiesta que alista Alianza Lima.

Resultados que necesita Chankas para ser campeón del Torneo Apertura 2026

Actualmente, Chankas es segundo en el Torneo Apertura con 30 unidades y está a tres puntos del líder Alianza Lima. Para esta fecha 15, el elenco de Andahuaylas necesita superar a CD Moquegua para igualar en puntaje a los blanquiazules, pero debe aguardar a que Cienciano haga su trabajo en Cusco y derrote a los íntimos.

De esta manera, ambos quedarían igualados de cara a la fecha 16, en la que habrá un duelo directo en Matute. En este cotejo, Chankas debe ganar o empatar, sabiendo que luego cerrará en casa ante UTC. Evidentemente, dar el golpe en el Estadio Alejandro Villanueva no será una tarea fácil, pero, de lograrlo, prácticamente sellaría el primer lugar al final del campeonato.

En caso de empate, todo se definirá en la última jornada, en el que Alianza Lima debe tropezar ante FC Cajamarca, mientras que Chankas necesitan de la victoria ante UTC en Andahuaylas. Solo así, el equipo liderado por Walter Paolella celebrará en casa y obtendría por primera vez en su historia un torneo de Primera División.

Alianza Lima es líder del Torneo Apertura 2026 a falta de tres jornadas.

Próximos partidos de Alianza Lima y Chankas en el Torneo Apertura 2026

ALIANZA LIMA

Cienciano vs Alianza Lima | Fecha 15

Alianza Lima vs Chankas | Fecha 16

FC Cajamarca vs Alianza Lima | Fecha 17

CHANKAS