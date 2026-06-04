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Partidos de hoy, viernes 5 de junio: programación, a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO
Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán este viernes 5 de junio. Siguen los amistosos internacionales: Perú vs. Haití y Paraguay vs. Nicaragua.
La agenda deportiva de este viernes 5 de junio ofrece encuentros atractivos. Siguen los amistosos internacionales por fecha FIFA. La selección peruana se medirá contra Haití y Paraguay enfrentará a Nicaragua. También habrá acción en la Copa de la Liga de Chile. Además, se disputará una nueva jornada de la Liga de Naciones Femenina Conmebol.
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Partidos amistosos internacionales hoy
|Horarios
|Partidos
|Canales
|6:30
|Singapur vs. China
|1XBet
|7:00
|Hong Kong vs. Mongolia
|7:30
|Tailandia vs. Kuwait
|Bet365
|8:00
|Indonesia vs. Omán
|Bet365
|10:00
|Tayikistán vs. India
|1XBet
|11:00
|Bielorrusia vs. Siria
|Disney Plus
|11:00
|Georgia vs. Bhréin
|Disney Plus
|11:30
|Eslovaquia vs. Montenegro
|Disney Plus
|12:00
|Moldavia vs. Bulgaria
|Disney Plus
|12:00
|Rusia vs. Burkina Faso
|—
|12:00
|San Marino vs. Bangladés
|Disney Plus
|12:45
|Hungría vs. Finlandia
|Disney Plus
|13:00
|Azerbaiyán vs. Malta
|Disney Plus
|13:00
|Benín vs. Níger
|1XBet
|13:00
|República Centroafricana vs. Togo
|14:00
|Angola vs. Mauritania
|1XBet
|17:15
|Paraguay vs. Nicaragua
|1XBet
|18:00
|Puerto Rico vs. Arabia Saudí
|1XBet
|18:30
|Canadá vs. Irlanda
|1XBet
|19:00
|Haití vs. Perú
|América TV, ATV y Movistar Deportes
Partidos de hoy por la Copa de la Liga de Chile
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|Deportivo Concepción vs. Coquimbo Unido
|1XBet
Partidos de hoy por la Serie B de Ecuador
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|Deportivo Santo Domingo vs. 22 de Julio
Partidos de hoy por la Liga de Naciones Femenina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:00
|Argentina vs. Perú
|DGO
|18:00
|Bolivia vs. Paraguay
|DGO
|18:00
|Chile vs. Ecuador
|DGO
|18:00
|Colombia vs. Uruguay
|DGO
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Hora
|Partido
|canal
|17:00
|Wanderers vs. Danubio
|Disney Plus
Horarios en Perú, Ecuador y Colombia
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