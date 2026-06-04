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Partidos de hoy, viernes 5 de junio: programación, a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO

Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán este viernes 5 de junio. Siguen los amistosos internacionales: Perú vs. Haití y Paraguay vs. Nicaragua.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán hoy, viernes 5 de junio.
Programación de partidos que se realizarán hoy, viernes 5 de junio. | FOTO: Composición Líbero
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La agenda deportiva de este viernes 5 de junio ofrece encuentros atractivos. Siguen los amistosos internacionales por fecha FIFA. La selección peruana se medirá contra Haití y Paraguay enfrentará a Nicaragua. También habrá acción en la Copa de la Liga de Chile. Además, se disputará una nueva jornada de la Liga de Naciones Femenina Conmebol.

Fechas y horarios confirmados del partido entre Sporting Cristal contra Red Bull Bragantino por la Copa Sudamericana.

PUEDES VER: Sporting Cristal vs. RB Bragantino por playoffs de Copa Sudamericana: fechas y horarios confirmados

Partidos amistosos internacionales hoy

HorariosPartidosCanales
6:30Singapur vs. China1XBet
7:00Hong Kong vs. Mongolia
7:30Tailandia vs. KuwaitBet365
8:00Indonesia vs. OmánBet365
10:00Tayikistán vs. India1XBet
11:00Bielorrusia vs. SiriaDisney Plus
11:00Georgia vs. BhréinDisney Plus
11:30Eslovaquia vs. MontenegroDisney Plus
12:00Moldavia vs. BulgariaDisney Plus
12:00Rusia vs. Burkina Faso
12:00San Marino vs. BangladésDisney Plus
12:45Hungría vs. FinlandiaDisney Plus
13:00Azerbaiyán vs. MaltaDisney Plus
13:00Benín vs. Níger1XBet
13:00República Centroafricana vs. Togo
14:00Angola vs. Mauritania1XBet
17:15Paraguay vs. Nicaragua1XBet
18:00Puerto Rico vs. Arabia Saudí1XBet
18:30Canadá vs. Irlanda1XBet
19:00Haití vs. PerúAmérica TV, ATV y Movistar Deportes

Partidos de hoy por la Copa de la Liga de Chile

HoraPartidoCanal
19:00Deportivo Concepción vs. Coquimbo Unido1XBet

Partidos de hoy por la Serie B de Ecuador

HoraPartidoCanal
19:00Deportivo Santo Domingo vs. 22 de Julio

Partidos de hoy por la Liga de Naciones Femenina

HorariosPartidosCanales
18:00Argentina vs. PerúDGO
18:00Bolivia vs. ParaguayDGO
18:00Chile vs. EcuadorDGO
18:00Colombia vs. UruguayDGO

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

HoraPartidocanal
17:00Wanderers vs. DanubioDisney Plus

Horarios en Perú, Ecuador y Colombia

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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