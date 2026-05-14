Universitario vs Atlético Grau EN VIVO por Liga 1: a qué hora, dónde ver, entradas y alineación

Universitario recibirá a Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, este viernes 15 de mayo. Este partido, que marcará el regreso de Raúl Ruidíaz al Estadio Monumental, iniciará a las 8.00 p. m. y será transmitido en vivo por L1 MAX y L1 Play.

Tras quedar rezagado en la pelea por el título del Torneo Apertura, Universitario solo se mentaliza en la Copa Libertadores. Este miércoles, los cremas visitarán a Nacional en Uruguay en un duelo clave para acceder a los octavos de final del torneo continental.

Por ello, Jorge Araujo, quien dirigirá su último partido en el banquillo de Universitario, apostará por un equipo mixto. La principal novedad es la ausencia de Alex Valera. El atacante nacional se recupera de una molestia muscular y decidieron no arriesgarlo.

Héctor Cúper, flamante entrenador de la ‘U’, estará en el Estadio Monumental para tener su primer contacto con los hinchas cremas y ver a sus dirigidos. Se conoció que su debut será ante Nacional en Uruguay.

Hay expectativa por el trabajo que realizará en la ‘U’. Su experiencia en importantes equipos y los logros que conquistó en su carrera técnica ilusionan a los hinchas con revertir el complicado momento deportivo y alcanzar el tetracampeonato.

Atlético Grau es último en la tabla de posiciones y quiere aprovechar el mal momento de Universitario para lograr la victoria y escalar posiciones. Raúl Ruidíaz es la principal figura del conjunto piurano y volverá a su ex casa para enfrentar al club de sus amores.

Raúl Ruidíaz volverá al Estadio Monumental con la camiseta de Atlético Grau.

Gerardo Ameli apostará por la ‘Pulga’ como su principal referente en la ofensiva. El estratega entiende que deberá aprovechar las ocasiones que se le presenten en el área de Universitario para llevarse el triunfo en su visita al Monumental.

¿Cuándo juegan Universitario vs. Atlético Grau?

El partido entre Universitario y Atlético Grau se realizará este viernes 15 de mayo en el Estadio Monumental.

¿A qué hora juega Universitario vs. Atlético Grau?

México: 7.00 p. m.

Perú: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (día siguiente)

Universitario vs. Atlético Grau: horarios en Estados Unidos

Hora del Este (ET): 21.00 horas (ciudades como Miami, Nueva York, Washington D. C. y Atlanta).

Hora del Centro (CT): 20.00 horas (ciudades como Chicago, Dallas y Houston).

Hora de la Montaña (MT): 19.00 horas (ciudades como Denver, Phoenix y Salt Lake City).

Hora del Pacífico (PT): 18.00 horas (ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Seattle y Las Vegas).

¿Dónde ver Universitario vs. Atlético Grau?

La transmisión del partido entre Universitario y Atlético Grau irá en vivo por L1 MAX, canal disponible en DirecTV, Claro, Win, Movistar, Mi Fibra, BesCable y Cable Visión. Si te encuentras en el exterior, sigue el compromiso por L1 Play.

Universitario vs. Atlético Grau: entradas

Oriente: S/65.00

Occidente central: S/90.00

Occidente lateral: S/75.00

Norte: S/25.00

Sur: S/25.00

Palco Monumental: S/160.00

Experiencia Lolo Fernández: S/400.00

Butacas negras: S/300.00

Universitario vs. Atlético Grau: historial

Universitario y Atlético Grau se han enfrentado en 10 ocasiones:

Triunfos de Universitario: 8 partidos

Empates: 2 duelos.

Universitario anotó 18 goles y Atlético Grau solo convirtió 6.

Universitario vs. Atlético Grau: últimos resultados

Universitario 3-1 Atlético Grau

Atlético Grau 0-2 Universitario

Atlético Grau 1-1 Universitario

Universitario 1-0 Atlético Grau

Atlético Grau 2-2 Universitario

Universitario vs. Atlético Grau: pronóstico y apuestas

Apuestas Universitario Empate Atlético Grau Betsson 1.32 4.55 10.00 Betano 1.36 5.20 10.50 Bet365 1.30 4.75 9.50 1xBet 1.31 4.80 9.80 CoolBet 1.32 4.70 10.00 DoradoBet 1.36 5.00 9.00

Para las principales casas de apuestas, Universitario es el candidato para llevarse el triunfo por una diferencia de dos goles.

Universitario vs. Atlético Grau: posible alineación

Universitario: Miguel Varga; Caín Fara, Matías Di Benedetto, Anderson Santamaría; César Inga, Jairo Concha, Jorge Murrugarra, Martín Pérez Guedes, Andy Polo; Edison Flores y Lisandro Alzugaray.

Atlético Grau: Patricio Álvarez; Santiago Torres, Lucas Acevedo, José María Ataupillco, Rodrigo Tapia; Elsar Rodas, Adrián de la Cruz, Rafael Guarderas, Cristian Neyra, Paulo de la Cruz y Raúl Ruidíaz.

