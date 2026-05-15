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Universitario vs Atlético Grau por Liga 1

Raúl Ruidíaz y el gesto que le hizo a la Trinchera Norte tras anotarle gol a Universitario con Atlético Grau

¿Le pidió perdón? La Pulga se encargó de abrir el marcador en Universitario vs Atlético Grau y no dudó en dedicarle un emocionante gesto a la Trinchera Norte.

Gary Huaman
Raúl Ruidíaz le pidió las disculpas a la Trinchera Norte tras convertirle con Atlético Grau.
Raúl Ruidíaz le pidió las disculpas a la Trinchera Norte tras convertirle con Atlético Grau. | Foto: captura/L1 Max
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Raúl Ruidíaz convirtió el 1-0 de Atlético Grau sobre Universitario de Deportes y lo primero que hizo la Pulga, una vez que el VAR confirmó su anotación, fue pedirle perdón a la Trinchera Norte.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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