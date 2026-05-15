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Raúl Ruidíaz y el gesto que le hizo a la Trinchera Norte tras anotarle gol a Universitario con Atlético Grau
¿Le pidió perdón? La Pulga se encargó de abrir el marcador en Universitario vs Atlético Grau y no dudó en dedicarle un emocionante gesto a la Trinchera Norte.
Raúl Ruidíaz le pidió las disculpas a la Trinchera Norte tras convertirle con Atlético Grau. | Foto: captura/L1 Max
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Raúl Ruidíaz convirtió el 1-0 de Atlético Grau sobre Universitario de Deportes y lo primero que hizo la Pulga, una vez que el VAR confirmó su anotación, fue pedirle perdón a la Trinchera Norte.
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