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José Rivera tiró y pateó la camiseta de Universitario tras perder contra Atlético Grau

José Rivera no ocultó su enfado luego de la derrota frente a Atlético Grau en el Torneo Apertura y lanzó al suelo la camiseta de Universitario de Deportes para luego patearla.

Luis Blancas
José Rivera tiró y pateó la camiseta de Universitario tras perder ante Atlético Grau
José Rivera tiró y pateó la camiseta de Universitario tras perder ante Atlético Grau | Foto: Esto es la U
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Universitario de Deportes perdió 1-0 ante Atlético Grau por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en el Estadio Monumental de Ate. Tras ello, José Rivera no ocultó su malestar: arrojó al suelo la camiseta del cuadro merengue y luego la pateó.

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José Rivera lanzó y pateó la camiseta de Universitario tras perder contra Atlético Grau

El canal ‘Esto es la U’ difundió imágenes inéditas en las que se observa a José ‘Tunche’ Rivera visiblemente molesto tras no conseguir un resultado favorable frente a Atlético Grau. Como reacción, primero lanzó y luego pateó la camiseta de Universitario.

Ante esta situación, los seguidores del club crema no tardaron en señalar que la institución debería sancionar estas acciones, que consideran que desprestigian al equipo, pues para muchos la camiseta es sagrada, especialmente cuando lleva el escudo.

Video: Esto es la U

Hasta el cierre de esta nota, Universitario de Deportes no había adoptado ninguna medida contra José Rivera, luego de que arrojara y pateara la camiseta crema en el Estadio Monumental de Ate.

Universitario de Deportes perdió toda posibilidad de salir campeón del Torneo Apertura

Universitario quedó sin posibilidades de conquistar el título del Torneo Apertura después de no obtener resultados favorables. En la actualidad, el conjunto crema ocupa el cuarto puesto de la tabla de posiciones con 25 puntos, a 11 del líder, Alianza Lima.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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