Universitario goleó 6-3 a fuerte rival y está en lo más alto de la tabla de posiciones
Universitario de Deportes ganó 6-3 a un durísimo club, es líder del Torneo y se ubica primero en la tabla de posiciones alegrando a todos los hinchas merengues.
Universitario de Deportes no pasa por un buen momento deportivo, luego de que su equipo principal perdiera toda posibilidad de ser campeón del Torneo Apertura de Liga 1 2026. Sin embargo, el club crema también cuenta con su equipo sub-14 en la Copa Federación Oro y ahora consiguió una importante victoria que lo coloca como líder del campeonato nacional.
La categoría 2012 de Universitario goleó 6-3 al Club Interno de Menores de Chorrillos en Campo Mar, por la fecha 9 de la fase regular del Torneo Federación Oro 2026.
Los goles del conjunto crema fueron anotados por Santino Iribarne, quien marcó un doblete, Ramyro Alonzo, Jefferson Altamirano, Hamitt Guzmán y Fernando de Villena.
Con esta victoria, la división sub-14 de Universitario de Deportes se posiciona como líder de la tabla de la Copa Federación Oro 2026, junto a su clásico rival Alianza Lima.
Tabla de posiciones de Universitario sub-14 en el Torneo Federación Oro 2026
|CLUB
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario de Deportes
|9
|+14
|24
|2. Alianza Lima
|8
|+25
|21
|3. Sporting Cristal
|9
|+8
|16
|4. Deportivo Municipal
|8
|+2
|16
|5. ADT Tarma
|8
|+2
|13
|6. Deportivo Coopsol
|8
|+5
|11
|7. Sport Boys
|8
|+1
|10
|8. Universidad San Martín
|8
|-5
|6
|9. Academia Cantolao
|8
|-6
|6
|10. Club Interno de Menores
|8
|-12
|6
|11. EDM Ventanilla
|9
|-20
|6
|12. Héctor Chumpitaz
|8
|-11
|5
