Alianza Lima tomó una difícil decisión respecto a Piero Cari: "Indisciplina..."
Pablo Guede tomó una dura decisión respecto a Piero Cari en Alianza Lima, luego de que no apareciera en toda la temporada.
Alianza Lima es el principal candidato a ser campeón del Torneo Apertura 2026, en la Liga 1, por lo que su hinchada está sumamente emocionada y le exige el más alto nivel a sus futbolistas. En ese sentido, Pablo Guede tomó una dura decisión respecto a Piero Cari, volante que no ha tenido protagonismo esta temporada.
Como muchos deben recordar, el mediocampista nacional fue pieza clave para Néstor Gorosito la campaña pasada, pero este año no ha aparecido en el plantel blanquiazul. En todo lo que va del campeonato incaico, apenas ha disputado dos partidos y jugado únicamente el 3% de minutos posibles.
Ante ello, el periodista Gerson Cuba reveló que Alianza Lima de Pablo Guede tomó una firme decisión sobre Piero Cari de cara al partido contra Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este duelo será clave para los íntimos si quieren salir campeone del Torneo Apertura 2026.
“Después de semanas trabajando y poniéndose a punto en los requerimientos físicos, Piero Cari vuelve a meterse en consideración del comando técnico de Alianza Lima. No existió un acto de indisciplina. Más bien, estuvo entrenando de forma independiente y esforzándose constantemente para volver a competir y ser tomado en cuenta”, indicó el mencionado comunicador.
¿Cuál es el valor de Piero Cari?
Actualmente, Piero Cari tiene un valor de 600 mil euros en el mercado de transferencias y es el precio más caro que ha conseguido a lo largo de su carrera como futbolista profesional. Debe seguir destacando para que esa cotización se eleve.
