¿A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano, canal de TV y dónde ver partido de la Liga 1?

Cienciano recibirá a Alianza Lima por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El compromiso, considerado uno de los más atractivos de la jornada, se disputará este sábado 16 de mayo desde las 5.45 p. m. (hora peruana). Conoce en qué canal ver el partido en vivo.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Cienciano?

Estos son los horarios confirmados en distintos países para seguir el partido de Alianza Lima vs. Cienciano, válido por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú:

México: 4.45 p. m.

Perú: 5.45 p. m.

Ecuador: 5.45 p. m.

Colombia: 5.45 p. m.

Bolivia: 6.45 p. m.

Venezuela: 6.45 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 6.45 p. m.

Argentina: 7.45 p. m.

Brasil: 7.45 p. m.

Uruguay: 7.45 p. m.

Paraguay: 7.45 p. m.

Chile: 7.45 p. m.

España: 12.45 a. m. (domingo)

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Cienciano EN VIVO ONLINE?

El encuentro entre Alianza Lima vs. Cienciano podrá verse EN VIVO ONLINE a través de L1 MAX, canal que forma parte de la parrilla de operadores como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable y Win TV, tanto en televisión por cable como en sus plataformas digitales.

Alianza Lima vs. Cienciano por el Torneo Apertura 2026

Cienciano afronta este encuentro motivado tras conseguir una importante victoria por 2-1 frente a Atlético Grau en condición de visitante. Con ese resultado, el elenco imperial confirmó que atraviesa un buen momento futbolístico y buscará aprovechar la altura del Cusco para hacerse fuerte ante el líder del campeonato.

Cienciano recibirá a Alianza Lima.

Por su parte, Alianza Lima llega luego de igualar 1-1 ante Sporting Cristal en Matute, en un partido donde rescató un empate sobre los minutos finales. Los blanquiazules continúan en la cima de la tabla y saben que una victoria en Cusco podría ser clave para mantener distancia sobre sus principales perseguidores.

El equipo de Pablo Guede depende de sí mismo para consolidarse como campeón del Torneo Apertura y, por ello, buscará ganar este duelo y no depender de los resultados de sus más cercanos contrincantes, como Chankas y el mismo Cienciano.