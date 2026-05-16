Alianza Lima impacta confirmando lesión de Luis Ramos y se pierde el final del Apertura: "Desgarro"

Alianza Lima finiquita detalles para su partido ante Cienciano por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. Los blanquiazules quieren dar un paso importante en la lucha por el título, pero perdieron a uno de sus jugadores más importantes, ya que Luis Ramos no fue incluido en la lista de convocados y el club acaba de informar que padece un desgarro.

Alianza Lima confirmó dura lesión de Luis Ramos

El club emitió un parte médico e informó que Luis Ramos no pudo ser considerado por Pablo Guede en la lista de convocados tras sufrir molestias musculares, por lo que se le realizaron los exámenes correspondientes donde se determinó que padece un desgarro.

“Tras someterse a los exámenes correspondientes por parte del departamento médico de la institución, el diagnóstico final arroja un desgarro en el músculo aductor largo del muslo derecho”, mencionó el club en su comunicado.

Alianza Lima confirmó que Luis Ramos padece un desagarro.

De esta forma, el artillero nacional deberá iniciar su proceso de recuperación para volver lo más pronto posible a los terrenos de juego. Sin embargo, el club fue conciso al indicar que la evolución de su estado será esencial para ver cuándo podrá retornar a los entrenamientos junto al plantel de Alianza Lima.

Esta baja representa un duro golpe para el esquema de Pablo Guede, ya que Luis Ramos era considerado un potencial titular cuando Paolo Guerrero no puede estar en cancha. Además, de que llega en plena disputa por el título del Torneo Apertura.

Luis Ramos se pierde lo que resta del Torneo Apertura

Si bien el club no anunció el tiempo que estará fuera el delantero blanquiazul, al tratarse de un desgarro en el aductor largo, el tiempo de recuperación puede variar dependiendo de la gravedad de su lesión. Aunque lo más probable es que, si no tiene complicaciones, Luis Ramos quede fuera de las canchas entre tres y seis semanas, por lo que se perdería las fechas restantes del Torneo Apertura.