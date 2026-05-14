0

En Ecuador impactan al revelar que Alianza Lima busca a futbolista de casi un millón: "Trato..."

Desde Ecuador señalan que en Alianza Lima están interesados en concretar el fichaje de un destacado atacante con una importante cotización en el mercado. Conoce de quién se trata.

Angel Curo
En Ecuador impactan al revelar que Alianza Lima busca a futbolista de casi un milló
En Ecuador impactan al revelar que Alianza Lima busca a futbolista de casi un milló | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima está enfocado en poder concretarse con el título del Torneo Apertura 2026 y dar un paso esencial de cara a conquistar la Liga 1. En paralelo, la dirección deportiva ya empezó las gestiones para el Clausura y se conoció que están interesados en contratar a un delantero que destaca en la Liga Pro de Ecuador.

Alianza Lima se 'refuerza' con campeón de Copa Sudamericana para alzar el título del Apertura

PUEDES VER: Alianza Lima se 'refuerza' con campeón de Copa Sudamericana para alzar el título del Apertura

Alianza Lima busca a futbolista de casi un millón

Conscientes de que deben estar atentos a cualquier oportunidad que se presente en el mercado, el portal ecuatoriano ‘MrOffsider’ reveló que la directiva de Alianza Lima sigue de cerca el rendimiento del delantero Federico Paz, quien destaca en la Liga Pro de Ecuador con Macará.

Según indicaron, en la escuadra blanquiazul ven con expectativa la posibilidad de cerrar un trato con el atacante argentino al final de la temporada 2026, pues consideran que es una opción de bajo costo para potenciar el plantel.

Federico Paz, Macará, Alianza Lima

Federico Paz suena como opción de refuerzo para Alianza Lima a final de año.

“Ya no es novedad que los equipos peruanos más importantes echen ojo a los jugadores más destacados de LigaPro. Alianza Lima da seguimiento a Federico Paz y su sólido momento con Macará. Ven con mucha ilusión la posibilidad de proponerle un trato para finales de temporada. Lo subrayan como una opción low cost (bajo costo) muy eficiente, revelaron en su cuenta de ‘X’.

Federico Paz: estadísticas y valor de mercado

Federico Paz ha logrado consolidarse como un titular destacado en las filas de Macará. En esta temporada, suma 14 partidos disputados (10 por la Liga Pro y cuatro por la Copa Sudamericana), en los que ha marcado cuatro goles y ha brindado dos asistencias.

Estos números reflejan un gran momento de forma, lo que ha llevado a que mejore su cotización en el mercado de pases a 700 mil euros, según Transfermarkt. Esta cifra lo coloca como una alternativa interesante para cualquier club. Además, su contrato finaliza a fines de este año.

¿En qué clubes ha jugado Federico Paz?

  • Banfield (Argentina).
  • Malleco (Chile).
  • San Martín II (Argentina).
  • CD Olmedo (Ecuador).
  • Peñarol San Juan (Argentina).
  • Desamparados (Argentina).
  • Imbabura SC (Ecuador).
  • CD Macará (Ecuador).
Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Alianza Lima se 'refuerza' con campeón de Copa Sudamericana para alzar el título del Apertura

  2. Sorteo Copa de la Liga 2026: hora y dónde ver a los rivales de Alianza, Universitario y Cristal

  3. Alex Valera queda descartado en Universitario para partido clave de la temporada: "No sale..."

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano