Alianza Lima está enfocado en poder concretarse con el título del Torneo Apertura 2026 y dar un paso esencial de cara a conquistar la Liga 1. En paralelo, la dirección deportiva ya empezó las gestiones para el Clausura y se conoció que están interesados en contratar a un delantero que destaca en la Liga Pro de Ecuador.

Alianza Lima busca a futbolista de casi un millón

Conscientes de que deben estar atentos a cualquier oportunidad que se presente en el mercado, el portal ecuatoriano ‘MrOffsider’ reveló que la directiva de Alianza Lima sigue de cerca el rendimiento del delantero Federico Paz, quien destaca en la Liga Pro de Ecuador con Macará.

Según indicaron, en la escuadra blanquiazul ven con expectativa la posibilidad de cerrar un trato con el atacante argentino al final de la temporada 2026, pues consideran que es una opción de bajo costo para potenciar el plantel.

Federico Paz suena como opción de refuerzo para Alianza Lima a final de año.

“Ya no es novedad que los equipos peruanos más importantes echen ojo a los jugadores más destacados de LigaPro. Alianza Lima da seguimiento a Federico Paz y su sólido momento con Macará. Ven con mucha ilusión la posibilidad de proponerle un trato para finales de temporada. Lo subrayan como una opción low cost (bajo costo) muy eficiente”, revelaron en su cuenta de ‘X’.

Federico Paz: estadísticas y valor de mercado

Federico Paz ha logrado consolidarse como un titular destacado en las filas de Macará. En esta temporada, suma 14 partidos disputados (10 por la Liga Pro y cuatro por la Copa Sudamericana), en los que ha marcado cuatro goles y ha brindado dos asistencias.

Estos números reflejan un gran momento de forma, lo que ha llevado a que mejore su cotización en el mercado de pases a 700 mil euros, según Transfermarkt. Esta cifra lo coloca como una alternativa interesante para cualquier club. Además, su contrato finaliza a fines de este año.

¿En qué clubes ha jugado Federico Paz?