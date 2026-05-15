Pablo Guede definió al reemplazo de Mateo Antoni para partido entre Alianza Lima vs Cienciano
Pablo Guede, DT de Alianza Lima, planifica el decisivo partido ante Cienciano y ya tiene definido quién será el futbolista elegido para reemplazar a Gianfranco Chávez en defensa.
Alianza Lima se alista para afrontar un partido decisivo ante Cienciano, en el que puede dar un paso importante rumbo al título del Torneo Apertura 2026. Los blanquiazules necesitan una victoria, pero tendrán que afrontar la ausencia de Mateo Antoni en la defensa. Por ello, Pablo Guede ya definió quién será su reemplazante.
¿Quién será el reemplazante de Mateo Antoni ante Cienciano?
Mateo Antoni no podrá ser considerado en la lista de convocados de Alianza Lima luego de haber recibido su quinta tarjeta amarilla en el último partido ante Sporting Cristal. De esta manera, el zaguero uruguayo quedó suspendido por una fecha y Pablo Guede decidió que Gianfranco Chávez sea quien lo reemplace.
Ante este panorama, el técnico blanquiazul ya tomó una decisión. Según informó el periodista Gabriel Pacheco, el último once que probó el estratega de cara al duelo frente a Cienciano tuvo una línea de cuatro en defensa, donde el zaguero de 27 años estuvo como acompañante de Renzo Garcés.
Gianfranco Chávez será el reemplazante de Mateo Antoni ante Cienciano. Foto: Alianza Lima
De esta manera, todo apunta a que Gianfranco Chávez tiene grandes posibilidades de arrancar como titular con Alianza Lima en Cusco. Cabe señalar que el defensor de 27 años se ha convertido en una pieza importante dentro del esquema de Pablo Guede.
Además, el exjugador de Sporting Cristal ha cumplido muchas veces el rol de 'apaga incendios' cada vez que alguna pieza defensiva no está disponible. Incluso, durante los primeros partidos de la temporada también fue utilizado como volante de contención.
Números de Gianfranco Chávez con Alianza Lima este 2026
En lo que va de la temporada, Gianfranco Chávez ha disputado 10 partidos con la camiseta de Alianza Lima, con un promedio de 75 minutos en el terreno de juego. Con su presencia en el once, el cuadro blanquiazul dejó su arco invicto en cuatro oportunidades y el defensor ha sido esencial en su poderío aéreo, pues bloqueó 12 balones en el aire, tal como señala Sofascore.
