0
EN VIVO
Previa de Universitario vs Atlético Grau
EN DIRECTO
Cristal vs FC Cajamarca por el Torneo Apertura

Pablo Guede definió al reemplazo de Mateo Antoni para partido entre Alianza Lima vs Cienciano

Pablo Guede, DT de Alianza Lima, planifica el decisivo partido ante Cienciano y ya tiene definido quién será el futbolista elegido para reemplazar a Gianfranco Chávez en defensa.

Angel Curo
Pablo Guede definió al reemplazo de Mateo Antoni para partido entre Alianza Lima vs Cienciano
Pablo Guede definió al reemplazo de Mateo Antoni para partido entre Alianza Lima vs Cienciano | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima se alista para afrontar un partido decisivo ante Cienciano, en el que puede dar un paso importante rumbo al título del Torneo Apertura 2026. Los blanquiazules necesitan una victoria, pero tendrán que afrontar la ausencia de Mateo Antoni en la defensa. Por ello, Pablo Guede ya definió quién será su reemplazante.

Alineación de Alianza Lima y Cienciano para el Torneo Apertura 2026.

PUEDES VER: Alineaciones Alianza Lima vs Cienciano: el imponente once de Guede para ganar en Cusco

¿Quién será el reemplazante de Mateo Antoni ante Cienciano?

Mateo Antoni no podrá ser considerado en la lista de convocados de Alianza Lima luego de haber recibido su quinta tarjeta amarilla en el último partido ante Sporting Cristal. De esta manera, el zaguero uruguayo quedó suspendido por una fecha y Pablo Guede decidió que Gianfranco Chávez sea quien lo reemplace.

Ante este panorama, el técnico blanquiazul ya tomó una decisión. Según informó el periodista Gabriel Pacheco, el último once que probó el estratega de cara al duelo frente a Cienciano tuvo una línea de cuatro en defensa, donde el zaguero de 27 años estuvo como acompañante de Renzo Garcés.

Gianfranco Chávez, Alianza Lima

Gianfranco Chávez será el reemplazante de Mateo Antoni ante Cienciano. Foto: Alianza Lima

De esta manera, todo apunta a que Gianfranco Chávez tiene grandes posibilidades de arrancar como titular con Alianza Lima en Cusco. Cabe señalar que el defensor de 27 años se ha convertido en una pieza importante dentro del esquema de Pablo Guede.

Además, el exjugador de Sporting Cristal ha cumplido muchas veces el rol de 'apaga incendios' cada vez que alguna pieza defensiva no está disponible. Incluso, durante los primeros partidos de la temporada también fue utilizado como volante de contención.

Números de Gianfranco Chávez con Alianza Lima este 2026

En lo que va de la temporada, Gianfranco Chávez ha disputado 10 partidos con la camiseta de Alianza Lima, con un promedio de 75 minutos en el terreno de juego. Con su presencia en el once, el cuadro blanquiazul dejó su arco invicto en cuatro oportunidades y el defensor ha sido esencial en su poderío aéreo, pues bloqueó 12 balones en el aire, tal como señala Sofascore.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. ¿Vuelve a Matute? Arley Rodríguez, ex Alianza Lima, toma severa decisión sobre su futuro: "No..."

  2. ¡El gol del 2026! Yoshimar Yotún anotó de mediacancha el 1-0 de Sporting Cristal a FC Cajamarca

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO Lunes a Sábado (10% Dscto hasta agotar STOCK)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano