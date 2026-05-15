MUY ALERTA en Walmart de Pembroke Pines: capturan a joven acusado de AGREDIR a una menor, ¿qué se sabe del arresto?

Un operativo policial en Estados Unidos generó gran atención tras el arresto de un joven señalado por un grave incidente ocurrido en las inmediaciones de un Walmart en Pembroke Pines. El caso, vinculado a una presunta agresión contra una menor de edad en el estacionamiento de la tienda, movilizó a las autoridades locales luego de que se difundieran imágenes de vigilancia para identificar al sospechoso. El hecho ocurrió en la zona de 151 SW 184th Ave, un punto cercano a uno de los establecimientos de Walmart en Estados Unidos.

Capturan a joven acusado de tocar a menor afuera de Walmart en Pembroke Pines: ¿qué se sabe del arresto?

La Policía de Pembroke Pines confirmó la detención de un joven identificado como Fabián Valentino Galvez, de 19 años y residente de Miami, quien fue arrestado por el presunto delito de agresión física en un caso ocurrido en las inmediaciones de Walmart EE. UU.

De acuerdo con el Pembroke Pines Police Department, la captura se logró tras la difusión de un volante de búsqueda: "luego de que detectives difundieran el volante de ‘Need To Identify’, recibieron varias pistas que ayudaron a confirmar su identidad. Este martes, detectives de Pembroke Pines localizaron a Galvez y lo arrestaron sin incidentes".

Las autoridades solicitaron apoyo ciudadano luego de que el sospechoso fuera captado por cámaras de seguridad en el estacionamiento del establecimiento.

Testimonio policial y detalles del incidente

Según el reporte difundido por las autoridades y citado por Telemundo 51 Miami, la menor caminaba sola cuando ocurrió el hecho. En palabras de la policía: "La joven caminaba sola por el estacionamiento cuando el sospechoso se le acercó y le tocó los glúteos". Tras el incidente, el sujeto habría huido del lugar en un vehículo descrito como un Lexus TX blanco de modelo reciente, lo que activó un operativo de búsqueda en la zona de Walmart en Pembroke Pines.

Las autoridades señalaron que la rápida difusión del caso fue clave para ubicar al sospechoso, luego de que la comunidad aportara pistas tras la publicación de las imágenes de vigilancia. El caso continúa bajo investigación mientras avanza el proceso legal correspondiente en Estados Unidos.