ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: denuncian TORTURA Y MALA COMIDA en importante centro de detención del ICE en Newark

Un nuevo caso de denuncia colectiva vuelve a poner bajo la lupa el sistema migratorio en Estados Unidos. Cerca de 300 inmigrantes detenidos en el centro de detención del ICE en Newark, conocido como Delaney Hall Detention Facility, aseguran estar viviendo en condiciones extremas que incluyen hacinamiento, mala alimentación y falta de atención médica. La situación ha sido expuesta a través de una carta difundida por la organización American Friends Service Committee, lo que ha generado preocupación sobre el trato a los inmigrantes en Estados Unidos dentro de los centros de detención del ICE.

Denuncias en Delaney Hall Detention Facility: inmigrantes en Estados Unidos alertan sobre abusos

De acuerdo con la información difundida por N+ Univision, los detenidos en el Delaney Hall Detention Facility, centro de detención del ICE en Newark, reportan haber sufrido abusos físicos, además de una atención médica insuficiente frente a enfermedades que ya se estarían propagando dentro del recinto, como COVID-19 y la gripe. La carta, firmada por aproximadamente 300 inmigrantes, habría sido recopilada por un interno que teme represalias por denunciar públicamente lo que ocurre dentro del centro de detención migratoria.

Los testimonios también apuntan a la entrega de alimentos de baja calidad, que los propios detenidos cuestionan por considerarlos no aptos para el consumo humano, lo que agrava aún más la situación de los inmigrantes indocumentados en este centro de detención del ICE en Newark.

Un nuevo caso de denuncia colectiva vuelve a cuestionar el sistema migratorio de Estados Unidos.

Inmigrantes denuncian hacinamiento y crisis sanitaria en centro de detención de ICE en Newark

La crisis descrita en el centro de detención del ICE en Newark, Estados Unidos, no se limita a la alimentación. Los reportes también señalan condiciones de hacinamiento extremo, lo que habría facilitado la rápida propagación de enfermedades respiratorias entre los internos. Esta situación afecta tanto a inmigrantes en situación migratoria regular en procesos administrativos como a inmigrantes indocumentados en Estados Unidos que permanecen bajo custodia migratoria.

Según N+ Univision, en su cobertura del caso, los detenidos describen un escenario de deterioro constante dentro del centro de detención migratoria, donde la falta de recursos y la saturación del espacio estarían impactando directamente en la salud física y mental de las personas recluidas.

La carta difundida por el American Friends Service Committee ha reavivado el debate sobre las condiciones en los centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos, especialmente en instalaciones como Delaney Hall, donde organizaciones de derechos humanos piden mayor supervisión y transparencia.