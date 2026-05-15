MUY ALERTA en un Walmart de Warsaw: AMENAZA DE BOMBA obligó a desalojar la tienda, ¿equipos caninos dieron señal de peligro?

Una fuerte movilización policial se registró la noche del jueves en un Walmart de Warsaw, Estados Unidos, luego de que se reportara una amenaza de bomba anónima, lo que obligó a evacuar de inmediato a clientes y trabajadores. El incidente generó momentos de tensión, mientras las autoridades desplegaban un operativo de seguridad con unidades especializadas y perros detectores de explosivos, que inspeccionaron el establecimiento de manera minuciosa.

Las autoridades aseguraron la tienda y autorizaron su reapertura.

Una amenaza de bomba desaloja un Walmart en Warsaw, EE. UU.

El hecho ocurrió en un Walmart de Warsaw, Estados Unidos, cuando una llamada anónima alertó sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo dentro de la tienda. Ante el aviso, la policía local activó los protocolos de emergencia y ordenó el desalojo total del local para garantizar la seguridad de las personas presentes.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Warsaw, los agentes fueron enviados al lugar inmediatamente después de recibir la denuncia telefónica. La rápida respuesta permitió asegurar el perímetro y comenzar con la revisión del establecimiento, mientras se evacuaba a los clientes, sin reportarse hasta el momento personas heridas.

Revisión con perros detectores tras amenaza en Walmart: ¿dieron señal de peligro?

Tras la evacuación del Walmart en Warsaw, Estados Unidos, equipos especializados ingresaron al local junto con unidades caninas entrenadas para la detección de explosivos. La inspección se realizó área por área, con el objetivo de descartar cualquier riesgo dentro de la tienda.

Según la cobertura de KMBC 9, el operativo se desarrolló bajo estrictos protocolos de seguridad, mientras se evaluaba la veracidad de la amenaza de bomba en el Walmart de EE. UU. Hasta el cierre del reporte, no se habían confirmado hallazgos de explosivos, aunque la investigación continúa para determinar el origen de la llamada anónima que generó la alarma.