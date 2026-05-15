Revelan que campeón en Argentina suena para firmar con Universitario en el Clausura: "Contrato"

Universitario de Deportes empieza a poner su atención en el inicio del Torneo Clausura, luego de quedar sin opciones en el Apertura. Los cremas buscan revertir su mal momento tras la llegada de Héctor Cúper como entrenador y, en paralelo, empiezan a moverse en el mercado de pases. En ese sentido, se conoció que evalúan la contratación de un futbolista que alcanzó la gloria en el fútbol argentino.

Universitario analiza fichaje de campeón en Argentina

Conscientes de que deben realizar mejoras en su plantel para aspirar al tetracampeonato de la Liga 1 2026, los cremas están decididos a analizar profundamente a sus próximos refuerzos y así evitar errores. En ese contexto, se conoció, por medio del periodista Enrique Vega, que el nombre de Ezequiel Ham fue acercado al club.

De acuerdo con lo señalado por el comunicador, el volante que milita en Atlético Tucumán finaliza contrato a finales de esta temporada, un factor que puede aumentar sus opciones de llegar a Universitario. Asimismo, resaltó que en el pasado coincidió con Héctor Cúper en la selección de Siria.

Ezequiel Ham suena para llegar a Universitario en el Torneo Clausura.

“Ezequiel Ham fue acercado a la directiva de Universitario de Deportes. El mediocampista sirio-argentino, de 32 años, tiene contrato con Atlético Tucumán hasta fines del 2026. En el 2023 fue convocado por Héctor Cúper en la selección de Siria. Veremos si esta posibilidad trae novedades”, fue la información que compartió el hombre de prensa.

Cabe señalar que, por el momento, no es un fichaje avanzado, sino un acercamiento al club, por lo que la dirección deportiva deberá analizar si su perfil coincide con lo que necesita el equipo para mejorar su rendimiento en la temporada y, a partir de ahí, evaluar una posible oferta.

Las opciones de Ezequiel Ham de llegar a Universitario

Por su parte, el periodista Gustavo Peral indicó, en el programa 'Modo Fútbol', que por el momento la directiva de la ‘U’ está esperando que Héctor Cúper estudie las necesidades del plantel y recién entonces empiece la búsqueda de posibles refuerzos, por lo que, de momento, no contempla la llegada de Ezequiel Ham.

"Ezequiel Ham es un nombre que Cúper lo conoce porque lo convenció para jugar por Siria. Pero, no es verdad que la 'U' esté evaluando proyectos o que el mismo Cúper ha pedido refuerzos, eso todavía no. Recién está analizando y a partir de ahí verá los perfiles", indicó.

Ezequiel Ham fue campeón en el fútbol argentino

Ezequiel Ham ha desarrollado su carrera deportiva principalmente en diversos equipos del fútbol argentino, donde logró consagrarse dos veces campeón de la Primera Nacional. El primer título lo consiguió en 2017 con Argentinos Juniors y en 2023 repitió la hazaña con Independiente Rivadavia.