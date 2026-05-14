Alineaciones Universitario vs Atlético Grau: el último once de Araujo para ganar en el Monumental

Universitario de Deportes se prepara para su partido ante Atlético Grau de este viernes por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. La escuadra crema necesita ganar para mejorar en la tabla acumulada y llegar motivada ante la próxima llegada de Héctor Cúper como nuevo entrenador, en reemplazo de Jorge Araujo. Por su lado, los albos también están obligados a ganar para escapar del último lugar. Conoce las alineaciones que alistan ambas escuadras.

Alineación de Universitario

Miguel Varga; Caín Fara, Matías Di Benedetto, Anderson Santamaría; César Inga, Jairo Concha, Jorge Murrugarra, Martín Pérez Guedes, Andy Polo; Edison Flores y Lisandro Alzugaray.

Jorge Araujo dirigirá su último partido en Universitario esta temporada, tras haber asumido el interinato en los últimos seis partidos, por lo que buscará despedirse con un triunfo. El equipo tendrá que afrontar la baja por expulsión de José Carabalí en la banda izquierda y será César Inga quien se encargue de reemplazarlo.

Universitario quedó fuera de la pelea por el Torneo Apertura y buscará ganara en el último partido de Jorge Araujo.

Del mismo modo, en la defensa, Caín Fara seguirá siendo titular y se perfila a mantener un nivel superlativo. El mediocampo no prevé grandes cambios en relación con el último partido. Murrugarra se ha consolidado como el pivote y Jairo Concha será el encargado de distribuir el juego.

Por su parte, la delantera sufre la ausencia de Álex Valera por segundo partido consecutivo. ‘Valegol’ seguirá recuperándose de una lesión leve y todo indica que volverá para el partido ante Nacional. De esta forma, el ataque se conformará con la dupla Flores-Alzugaray, buscando hacer daño al rival.

Alineación de Atlético Grau

Patricio Álvarez; Santiago Torres, Lucas Acevedo, José María Ataupillco, Rodrigo Tapia; Elsar Rodas, Adrián de la Cruz, Rafael Guarderas, Cristian Neyra, Paulo de la Cruz y Raúl Ruidíaz.

Por su parte, Atlético Grau llegará al Monumental con la obligación de sumar los tres puntos para aspirar a dejar el último lugar de la tabla de posiciones. El equipo de Gerardo Ameli atraviesa una racha de tres derrotas consecutivas en el Torneo Apertura y es candidato al descenso.

Atlético Grau busca romper su mala racha de 3 derrotas consecutivas en el Torneo Apertura.

Pese a ello, sigue siendo un equipo con jugadores interesantes que pueden marcar la diferencia, empezando por la experiencia de Patricio Álvarez en el arco, uno de los que mejor rendimiento mantiene. En el mediocampo estará el ex Universitario Rafael Guarderas, junto con Adrián de la Cruz, piezas vitales para el funcionamiento del equipo.

Mientras que en el ataque contarán con Raúl Ruidíaz. La ‘Pulga’ vuelve a su antigua casa: el Estadio Monumental y tendrá la tarea de ser el ‘9’ de referencia del cuadro piurano.