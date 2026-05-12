Elejalder Godos arremetió por designación de Héctor Cúper como DT de Universitario: “Tiene miedo al…”

Héctor Cúper se convirtió en el flamante fichaje de Universitario de Deportes, tras su reciente designación como entrenador crema. En ese sentido, mucho se ha hablado sobre el técnico, quien cuenta con una gran trayectoria en el fútbol de élite y, aunque muchos piensan que viene a enriquecer la Liga 1, también existen diferentes posturas.

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En ese contexto, mediante sus redes sociales, el reconocido periodista Elejalder Godos se pronunció al respecto. Godos cuestionó la llegada del técnico argentino, señalando que tendría miedo al retiro o incluso resaltando que podría atravesar una situación económica complicada.

“¿Por qué Héctor Cúper ha decidido venir al fútbol peruano con todo el currículum de técnico “Súper A1”? ¿Será porque tiene miedo al retiro o estará aguja maruja?”, fue la irónica respuesta que publicó vía redes sociales el periodista.

Elejalder Godos cuestionó la llegada de Héctor Cúper

Héctor Cúper dio sus primeras palabras como DT de Universitario

En un video publicado en las redes sociales de Universitario, Héctor Cúper dio sus primeras palabras como entrenador de la ‘U’.

"Estoy feliz por ir al mejor equipo del Perú, realmente y vamos a hacer todo el máximo esfuerzo para que las cosas salgan bien y realmente se los digo con todo el corazón. El máximo esfuerzo. Así podemos ver contenta a toda esa hinchada crema que se lo merece. ¡Un fuerte abrazo a todos!", fueron las palabras del reconocido DT.