Excampeón de la Copa Conmebol dio dura advertencia sobre Héctor Cúper tras fichaje por la ‘U’: "Es..."

La reciente designación de Héctor Cúper como entrenador de Universitario de Deportes sigue dando de qué hablar. Tras la llegada del estratega argentino, en una reciente entrevista en el programa ‘Mano a Mano’ se tuvo como invitado a un excampeón de la Conmebol (predecesora de la actual Copa Sudamericana) con Lanús, quien conoce muy bien el trabajo que realiza el reconocido técnico.

El jugador en mención es Gustavo Falaschi, exfutbolista argentino que también tuvo un paso por Universitario, club con el que fue campeón nacional en 1998. El exdefensor habló sobre cómo es el DT en los entrenamientos y manifestó que es alguien exigente en el aspecto físico, por lo que ve con buenos ojos su llegada para dirigir a la 'U'.

"Cúper era un maestro aquí, y lo demostró también en clubes de élite en el extranjero. Construye de a pocos, tiene el rumbo claro, es sereno y considero que tiene el perfil para conseguir el objetivo de la 'U'“, fueron las primeras palabras de Falaschi, quien reconoció la gran carrera de Cúper.

En cuanto a la preparación, manifestó que el hecho de que se trabaje en lo físico ayuda al futbolista durante los 90 minutos. Sin embargo, recordó que en los entrenamientos son tan fuertes que salir vivo de ahí es complicado, en tono de broma.

“Cúper es exigente en lo físico, entrena fuerte, y eso te permitía tomar buenas decisiones hasta el minuto 90. Nunca nos dominaron físicamente. Prácticamente no había manera de terminar un entrenamiento vivo. Te lleva al máximo, pone a los que se juegan la vida, y para seguir ese ritmo hay que cuidarse bien. Se le podría catalogar como defensivo a Cúper. Desde el delantero ya empieza a trabajar en lo defensivo”.

“El equipo sostiene y presiona en serio. No regala nada en ningún lugar de la cancha. Lo que hace es muy efectivo y sólido. Cuando el equipo agarra dinámica, logra los resultados. No ganábamos de casualidad”, finalizó el ex Universitario.

Trayectoria de Héctor Cúper

Estos son los equipos que dirigió a lo largo de su carrera como entrenador: