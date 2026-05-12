Los 5 datos que perjudican a Héctor Cúper en Universitario: "No dirige hace más de 10 años"

Universitario de Deportes anunció oficialmente a Héctor Cúper como su nuevo director técnico para el resto de la Liga 1 y Copa Libertadores 2026. En ese sentido, recientemente filtraron cuáles son los cinco datos que le juegan en contra al flamante entrenador merengue, ya que, pese a su enorme trayectoria a nivel internacional, hay algunos puntos que todo hincha debe tener en cuenta.

Resulta que, el periodista Gabriel Pacheco informó mediante sus redes sociales aspectos positivos y negativos sobre la actualidad del estratega argentino. A favor tiene que fue finalista dos veces de la Champions League y tiene bastante experiencia manejando grupos, y con la presión de la afición. Además, ha pasado por clubes de élite como por ejemplo el Inter de Milán, donde dirigió a Ronaldo Nazario.

Sin embargo, hay algunos datos a tomar en cuenta por la hinchada de Universitario de Deportes. En una recopilación hecha por el mencionado comunicador en su cuenta oficial de ‘X’, se puede apreciar que Héctor Cúper no dirige exactamente hace tres años y hace más de 10 no es entrenador de algún club, ya que sus últimas escuadras fueron selecciones nacionales, donde no logró clasificar a la Copa del Mundo de la FIFA.

Además, exceptuando al Inter de Milán y Valencia de España, no ha estado en clubes con la obligación de salir campeón nacional como es el caso de los cremas. Sin mencionar que no tiene experiencia alguna con el tema de la altura, algo que es primordial si la ‘U’ quiere llevarse el título de la Liga 1 2026, ya que actualmente hay un total de once elencos en el fútbol peruano con sede a muchos metros sobre el nivel del mar.

Finalmente, hay otra estadística que puede pasarle factura a Héctor Cúper en Universitario. Y es que ha perdido 8 de las 11 finales que ha disputado a lo largo de su trayectoria como director técnico. Este dato es particularmente importante porque si los merengues quieren salir campeones esta temporada deberán, probablemente, jugar una definición por el título ante el ganador del Torneo Apertura.

Trayectoria de Héctor Cúper

Estos fueron sus clubes como entrenador: