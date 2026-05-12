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Mundial 2026: las selecciones que ya dieron su lista de 26 jugadores para la Copa del Mundo
Faltan pocas semanas para el Mundial 2026 y algunas selecciones se han anticipado anunciando a sus convocados para esta gran cita mundialista. Conoce los detalles aquí.
¡Faltan pocas semanas para la competición más esperada del mundo! El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y los países participantes se preparan de la mejor manera para tener la mejor participación posible en esta gran competición. En ese sentido, muchas de las selecciones ya empiezan a dar su lista de convocados para la Copa del Mundo. En esta nota conocerás qué países ya anunciaron entre 23 a 26 convocados, así como las fechas estipuladas para que otras naciones anuncien a los jugadores que representarán a sus respectivas selecciones.
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Selecciones que dieron su lista de convocados para el Mundial 2026
De momento, solo dos naciones han dado su lista estos son Suecia y Bosnia y Herzegovina, que ya dieron la lista de los grandes jugadoras que llevarán para conseguir hacer historia en esta competencia. A continuación, la lista de países que presentaron su lista oficial.
Suecia
Por su parte, Suecia ya dio su lista de convocados, donde figuran Alexander Isak, Anthony Eleganga y Vyktor Gyokeres, entre otros grandes jugadores. Sin duda, es una gran selección que promete dar la sorpresa.
Lista de convocados de Suecia
Bosnia y Herzegovina
Bosnia y Herzegovina dio la sorpresa al incluir al experimentado delantero Edin Dzeko, recordado por su paso por el Manchester City. El jugador de 40 años tendrá la oportunidad de disputar su segundo Mundial. El primero fue en Brasil 2014.
Lista de convocados de Bosnia y Herzegovina
Los plazos establecidos por las selecciones para publicar sus listas de convocados
Por otro lado, hay selecciones que aún no han presentado sus listas oficiales, por lo que estas son las fechas estimadas en las que las naciones participantes del Mundial anunciarán a los jugadores que planean llevar a la Copa del Mundo.
- 14 de mayo: Francia, Nueva Zelanda
- 15 de mayo: Bélgica, Costa de Marfil, Japón, Túnez
- 16 de mayo: Corea del Sur
- 18 de mayo: Austria, Brasil, República Democrática del Congo
- 19 de mayo: Portugal
- 20 de mayo: Suiza
- 21 de mayo: Alemania, Marruecos, Noruega
- 22 de mayo: Inglaterra
- 25 de mayo: Países Bajos, España
- 26 de mayo: Panamá, Estados Unidos
- 29 de mayo: Colombia
- 1 de junio: Australia, Croacia, México
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